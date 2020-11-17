臉書發文附圖。（圖／取自臉書「黃捷 高雄市議員」）

高雄市議員黃捷音曾在質詢期間，對時任高雄市長韓國瑜翻白眼，獲封「白眼女神」稱號。隨著韓遭罷免，黃的監督目標也轉移到新任市長陳其邁所帶領的新市府。黃發現，現行道挖條例第十一條第一項第六款竟大開後門，只要經主管機關核准之工程就核准挖掘，形同「開外掛無限放行，想挖就挖」。黃在工務部門質詢時，要求局長刪除此條款，日後也將提案修掉霸王條款並持續要求針對細項加強。

黃捷今日在臉書發文，寫道：「道路頻繁挖掘是我常接到的陳情，尤其澄清路從去年拆橋後，挖到現在都沒停過，補丁補到像是障礙賽，卡丁車的賽道也沒挖這麼多次，為什麼不能像卡丁車賽道呢？」

黃捷表示：「工務部門質詢時我提到，路證核發道路挖掘許可件數，已從每年一萬兩千多件，減少至九千多件，而高雄市道路挖掘管理自治條例明文規定，道路若要挖掘須達一定年限，或是特殊狀況才可以核准。」黃指出：「但我卻發現，道挖條例第十一條第一項第六款竟大開後門，只要經主管機關核准之工程就核准挖掘，也就是條款並未明列具體核准事由，只要主管機關同意，就可以開外掛無限放行，想挖就挖？！」

對此，黃捷強調：「我要求局長應針對此條款進行刪除，我也會提案修掉霸王條款，並要求加強管制道路挖掘，減少核發次數、提升刨舖品質，保障市民用路安全。」

文章發出2小時，即獲得1400個讚、近百則留言與多次分享。網友紛紛回應：「真的惡魔藏在細節裡……沒有認真地去看條款還真的沒辦法理解……明明剛鋪好的路，沒多久又給它挖起來了！感謝議員如此用心，讚的啦！」「感覺想急著把政府經費核銷花光，沒事挖洞看看，再補再挖再補，練挖洞、補洞技術又有錢領，承包商何樂不為、人民苦不堪言」、「希望議員還要要求要鋪路就整條路都舖，而不是一條路東舖一個，西舖一個的，像最近是水資源回收中心前的道路就是如此」。

(中時新聞網)