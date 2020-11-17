31歲林男與32歲洪男合夥在台中市租屋，設「虛擬貨幣比特幣礦場」，為減少龐大的電費開支，竟竊電挖礦賺錢，年餘挖掘虛擬貨幣10.43顆，出售得款290萬餘元。台電會同員警今年3月間前往搜索，查獲挖礦機200多台及一批電腦設備，檢警追查所竊電的電費竟高達1940萬餘元，依竊盜等罪起訴兩人。

起訴書指出，林男及洪男兩人合夥在台中市烏日區溪南路及五光路各租屋，投資設置2處「虛擬貨幣比特幣礦場」廠房，設置比特幣挖礦機及電腦設備進行挖礦，為減少龐大的電費開銷竟萌發竊電念頭。林男持老虎鉗剪斷台電公司的用電戶外箱封印鎖，以螺絲起子轉開電表外殼螺絲，在折斷內設備導致電表計量失準。

比特幣礦場廠房所挖掘的比特幣10.43顆，存放在洪男行動電話的電子錢包內，尋系管道出售得款290萬5638元，兩人朋分花用。

台電公司人員會同警方在2020年3月30日搜索2廠房，查扣使用的比特幣挖礦機193台及故障的挖礦機10台、桌上型電腦30台等設施一批。林及洪兩人對犯行坦承不諱，經查，廠房所竊電量的電費高達共計至少1940萬4770元。全案台中地檢署偵結，扣案物即便架後的價金依法宣告沒收，今天依竊盜罪將兩人起訴。

(中時 )