修杰楷擔任新北歡樂耶誕城形象廣告導演。（TVBS提供）

方志友及陳彥在形象廣告中飾演夫妻攜女兒一同遊耶誕城。（TVBS提供）

方志友及陳彥在形象廣告中飾演夫妻攜女兒一同遊耶誕城。（TVBS提供）

2020新北歡樂耶誕城已於11月13日盛大開城，修杰楷去年擔任新北歡樂耶誕城形象廣告大使，今年則升格為「導演」，親自執導耶誕城形象廣告，還找來主演TVBS年度大戲《粉紅色時光》的方志友及陳彥允飾演夫妻，攜手飾演女兒的小童星林裔臻同遊耶誕城，風格唯美又溫馨。修杰楷期待過去支持他在鏡頭前表現的觀眾，也能夠喜愛他在鏡頭後所呈現的作品。

不少網友驚嘆新北歡樂耶誕城宣傳影片中，導演成功詮釋新北歡樂耶誕城的絕美燈光、以及迪士尼樂園的夢幻感受，讓觀眾就算尚未親臨現場，也感受得到耶誕城整體溫馨的浪漫氛圍。而導演正是大家所熟悉的修杰楷，演而優則導的他表示：「很期待今年的聖誕樹，因為今年的聖誕樹和往年很不一樣，多了小火車以及很多迪士尼經典童話故事的元素，像是築夢的地方。」

新北歡樂耶誕城讓修杰楷圓了自己的導演夢，這是他首次執導，坦承既期待又緊張，導演和演員在劇組所負責的工作很不一樣，導演要在鏡頭外顧及到的事物太多，演員需要在鏡頭內把角色扮演好。修杰楷興奮表示：「導演這工作我自己一直都很希望能去挑戰看看，這次很榮幸也很開心能參與。」或許自己是演員出身，儘管拍攝到半夜才收工，整整花了七小時，只見修杰楷不厭其煩、很有耐心地一次次指導拍攝，連方志友都在一旁豎起大拇指說：「很認真！」

本身是迪士尼迷的方志友，身處新北歡樂耶誕城拍攝時深受著迷：「自從知道這次新北歡樂耶誕城跟台灣華特迪士尼公司合作之後，我就非常期待！」陳彥允則透露小時候對「皮諾丘」的故事印象很深刻，拍攝時看到了「小木偶皮諾丘的家」主題快閃店童心大發，興奮地說等開幕後一定要再回來逛！這次也是陳彥允演戲以來第一次飾演父親角色，完全沒經驗的他笑說：「第一次總是比較生疏，但剛好可以為了以後做準備。」《粉紅色時光》每週六晚間10點在TVBS 42頻道以及愛奇藝同步播出。

(中時 )