美媒預測民主黨候選人拜登勝選、入主白宮，拜登開始物色人選、組織新政府，不過傳出為了保住眾議院岌岌可危的多數優勢，包括民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內等大老呼籲議員們不要跳船、加入拜登政府。

民主黨這次在眾議院選舉中選得不如預期，儘管仍佔多數，但是席次已較上屆減少，共和黨席次增加，《紐約郵報》（New York Post）15日引述消息人士指出，隨著拜登開始物色人選、組織新政府，裴洛西、眾議院民主黨領袖霍耶爾（Steny Hoyer）等國會大老已經呼籲議員們堅守崗位，保住民主黨在眾議院的脆弱多數地位，他們擔憂，一旦議員席次空出來，恐怕讓共和黨逮到機會、擴大在國會的席次。

一名民主黨官員透露，裴洛西告訴議員們「現在不是離開的時機」，霍耶爾則呼籲議員們「堅守崗位」，甚至告訴拜登交接團隊不要挖走人才。

上周，眾議院民主黨人的黨團會議上，跳船為拜登政府工作這個敏感話題甚至成為議題，在提到議員希望放棄席次進入拜登政府工作時，一名大老直白表示「講這個無濟於事」，知情人士描述，大老們的意思是，「在沒有想清楚對黨團的後果前，不要輕率決定是否加入政府。」

針對報導，裴洛西發言人哈米爾（Drew Hammill）回應報導「完全錯誤」，表示裴洛西希望眾議院民主黨人對拜登政府有充分貢獻。

不過民主黨眾院大老有這種想法也不奇怪，根據美國有線電視新聞網（CNN）預測，民主黨目前在眾院拿下219席，才剛跨越218席多數門檻，共和黨囊括205席，儘管目前票數未完全開完，還有13席結果尚未出爐，不過可以預期，民主黨在眾議院的多數優勢將較上一屆縮水，預計可能失去12個席次。上屆民主黨掌握233席、共和黨掌201席。

《紐約郵報》上周披露，拜登團隊確實有意從參眾兩院挖走30名議員進入政府，包括眾院20人、參院10人，不過內部人士透露，拜登團隊尤其更關注眾議院議員。

如果民主黨眾議員確定加入拜登政府，未來將再舉行補選，時間依各州而定。

(中時新聞網)