裕隆集團三家車廠將於明天下午參加券商的法人說明會；裕隆(2201)、裕日車(2227)、中華車(2204)第三季獲利齊揚，展望第四季旺季業績可望續旺；法說會前股價穩健上揚。

裕隆因車市增溫加上減資效應，第三季單季每股純益0.76元，並連續三季獲利。裕隆第三季大幅減資36.4%，拉抬EPS，前三季EPS達1.54元，也較去年同期的虧損明顯改善。

裕日車在大陸轉投資助力下，第三季單季交出EPS 7.21元的佳績，創今年新高，裕日車第三季稅後純益21.62億元，季增逾45%，年增約9.3%，每股純益7.21元，創下同期新高；前三季每股純益12.74元。裕日車第三季獲利創下今年單季新高，主要受惠於轉投資大陸東風日產汽車業績成長，挹注整體業外收益達26.4億元，是推升裕日車第三季獲利的主要動能。

裕日車前三季營收216.35億元，稅後淨利38.22億元，因第二季受疫情衝擊，累計獲利較去年同期下滑24.54%；前三季EPS為12.74元，低於去年同期的EPS 16.88元。

中華車第三季獲利同步創下今年以來新高，單季EPS達1.73元。中華車除了擺脫去年認列轉投資裕隆虧損，加上減資效應，今年前三季稅後淨利24.65億元，年增6.12倍，EPS達4.52元。

(時報資訊)