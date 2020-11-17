美國總統大選雖已完成開票，至今爭議不斷；前副總統呂秀蓮今透露2004年大選後，藍營企圖阻撓扁呂當選，最後扁呂聯手發揮關鍵的效用，阻止差點發生的政變的秘辛，呂強調，「治理國家不必敲鑼打鼓，更重要的是該做的事要做到最好」。

呂說，當時靠著阿扁的沉著應變和軍隊國家化、司法獨立通過考驗，及她的法學背景和政治敏感度，讓2004年選後台灣沒有走上政變或革命之路。很多人都不知道這段秘辛，她公開出來就是證明，2004年這場流產政變，台灣民主已通過檢驗。

呂秀蓮今在臉書文章指出，2004年發生319槍擊事件隔天，陳呂大選小贏連宋。連宋不服，號召群眾指控陳水扁「自導自演」，並暗中策動軍中將領試圖柔性政變，藍營更向華府告狀，阻擾白宮向陳呂道賀，後來她出面，美國終於3月27日公開道賀，當時台北市長馬英九只好宣布抗議群眾解散，一場柔性政變也告流產。

呂秀蓮說，阿扁總統曾透露，連宋在320後發動「七日政變」，要老將慫恿高級將領辭官、裝病，人、時、地都調查清楚，絕非空穴來風。

她說，藍營就是要阻擋美國承認扁呂當選，3月20日投票日當晚，美國僅由國務院發言人室向台灣人民恭喜，故意不向阿扁總統道賀。

她說，當時自己因槍傷在家靜養，25日早上AIT處長包道格來看她。她問包道格，「根據美國法律，是否一旦候選人對選舉結果有質疑，投票效力就先擱置，直到法院判決後才確定？他明快回答說是」。

呂指出，接著她說：「台灣是一個主權獨立的國家，總統選舉應該以我國法律規定為準據。依照台灣法律，3月20日晚上我們就當選了，白宮應該在當晚立即道賀，如今已遲延了五天。剛好明天中央選舉委員會會到總統府頒授陳、呂當選證書。希望您將我的陳述呈報華府，好讓我們明天能得到布希總統的祝福！」

她說，包道格聽完後，坦承不知道台灣的法律跟美國不同，很感謝她的這番提示，也承諾會以最快速度向華府報告。3月26日美國華府清晨，駐美代表程建人接到AIT理事主席夏馨來電詢問中選會何時頒發當選證書？

她說，程告知中選會已送達當選證書，不久夏馨再度打電話給程建人，恭賀他們當選。程立即報告外交部，再約夏馨共進早餐並當場簽名，再將已簽名的書面記錄傳回外交部，夏馨於此時發表談話，祝賀陳呂當選。藍營不知此段過程，任意攻訐夏理事主席「越權挺扁」。

她說，當天下午白宮國家安全會議亞洲區資深主任麥可．葛林召開記者會宣讀祝賀聲明，並表示美國「反對」及「譴責」藍營策動的群眾抗爭活動，及醞釀中的柔性政變。接著，白宮祭出《台灣關係法》及「美中三公報」，警告中國不要趁虛而入。

她說，當時台北市長馬英九，眼見美國都公開道賀，當晚宣布所有的抗爭活動於隔天全部結束，暗中串連的柔性政變也沒戲可唱。

她認為，他們無辜中彈，合法當選，坦然面對司法審理，也善用法律及外交運作，化解誤會和紛爭，加上李登輝與陳水扁兩位前後任總統持續推動的軍隊國家化奏效，終能化干戈為玉帛，使七日政變悄然流產於無形。

她表示，這次川拜相爭，已使美國民主政治瀕臨崩解，對世局的影響，也在未定之天。但願美國司法能如一柱擎天，勿枉勿縱，使投票結果真相大白。

(中時 )