電影《影子背後》由本土劇女神白家綺、實力派演員謝承均擔任男女主角。（盧金足攝）

台中市西區公民里里長林京玲客串演出國片《影子背後》，正妹里長明眸皓齒不輸大明星。（盧金足攝）

台中市西區公民里里長林京玲說，她24歲就選上里長，目前為第二屆公民里的里長，西區有很多台中精緻景觀，可以帶大家暢台中。（盧金足攝）

台中市新聞局副局長陳佳君17日對在台中市府前廣場開鏡的國片《影子背後》，「預約明年金馬獎見！」（盧金足攝）

「預約明年金馬獎見！」新聞局副局長陳佳君17日對在台中市府前廣場開鏡的國片《影子背後》預祝摘金獎，該片8成取景台中，行銷城市發揮「影」響力，男女主角謝承均、白家綺等人稱讚台中天氣好，演員中的亮點，還有西區公民里里長林京玲客串演出女記者，29歲正妹里長處女秀，高顏值超吸睛。

選在良辰吉時的好日子，導演李世偉執導的最新力作《影子背後》由本土劇女神白家綺、實力派演員謝承均及王鈞浩、吳東諺、梁煒鈿3名型男演員等人共同演出，劇組今日在台中市政府前廣場舉行開鏡儀式，風和日麗好彩頭。陳佳君與台中市影視發展基金會執行長林盈志特別致贈台中農特產品，預祝拍攝順利、開出亮眼票房。

「市府不僅提供補助，更協助場地借用等行政作業」，陳佳君說，《影子背後》取景台中英才公園、秋紅谷生態公園等知名景點，藉影片行銷台中，歡迎更多民眾到台中遊玩。

白家綺、謝承均等多名演員，看到到影片中飆戲的林京玲大為驚艷，直呼「妳是里長？剛選上的嗎？這麼年輕！」林京玲笑說，她24歲就選上里長了，目前為第二屆公民里的里長，西區有很多美麗景觀，可以帶大家暢台中。

有孕在身的白家綺說，片中剛好演出孕婦，符合她現在正好安定的孕期，謝承均表示，和白家綺同公司多年，可以合作拍電影激盪出不同火花，他在電影中演出一名檢察官，有信心演出片中角色。

吳東諺對著採訪媒體說，「我現在觀察各位一舉一動」，因為他飾演一名記者，希望多學習記者的表現，跳脫以往不一樣的感覺。

李世偉擔任編劇與導演，找來擁有20年業界經驗的攝影指導蔡坤庭共同執導，期待與好友一同拍出好作品，李世偉感謝新聞局及影視發展基金會鼎力相助，要將最好的作品呈現在觀眾面前，新片上檔後，全球影迷即能電影中看到台中美景，來台中朝聖。

製片人孔繁芸說，台中補助協拍的作品在今年金馬獎共獲得25項提名，期待《影子背後》明年也獲金馬提名，回饋台中。

台中市以「打造影視友善城市」為願景推動影視友善環境，提供拍攝補助申請，影視發展基金會更提供協拍支援，提供拍攝地點諮詢等，讓「台中製造」成為最佳國片代名詞。

《影子背後》約8成於台中取景，包括新平派出所、公園派出所、台中市府頂樓、英才公園、秋紅谷公園等，預計2021年完成後製上映，懸疑反轉的燒腦劇情，帶給驚悚片愛好者不同以往的觀影感受及對於社會議題的省思。

(中時 )