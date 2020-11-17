外面的廁所，有些馬桶旁邊都會有一支水柱噴槍，到底正確用途是用來洗什麼才對？一名男子近日因為店裡裝修，詢問水電師傅才驚覺「原來我誤會了這麼多年！」

網友PO出馬桶旁水柱噴槍。（圖／截自臉書社團爆廢1公社）

這名男子在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，最近店裡裝修時，發現馬桶旁邊沒有裝水柱噴槍，過去他一直以為這支是用來洗馬桶的，為了日後洗廁所方便，因此詢問水電師傅為何馬桶旁少了一支槍？師傅一開始還聽不懂，收到原PO傳的照片才了解，並告訴原PO「那是洗屁股的啦」。

原PO這時才恍然大悟「原來，我誤會了那麼多年了」，並忍不住想問大家，如果在外面餐廳或共用廁所時，真的會有人拿這支來洗屁股嗎？貼文曝光後，引起不少網友驚訝，紛紛回應「我以為是方便員工清潔廁所欸」、「那個水柱真的很強，真的拿來洗，屁股不會痛嗎？」、「這會洗到菊花痛哭流涕吧」。

有網友解釋，其實洗屁股、洗馬桶都可以，若初次啟用前沒有調降水壓，就會感覺水力超強，沖屁股前建議調整到跟免治馬桶一樣的水壓、沖久一點，就不會感覺那麼強，也不會弄濕褲子或地板了。

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(中時新聞網)