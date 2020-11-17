疾病管制署今天公布國內新增1例本土登革熱病例，為桃園市龜山區龍華里50多歲男性，11月8日至15日間陸續出現發燒、腹瀉、嘔吐、紅疹等症狀而三度就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗IgG、IgM抗體及PCR皆呈陽性而確診。本土病例至今累積共71例。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，個案平時活動地以桃園市龜山區住家、新北市樹林區工作地及新北市新莊區為主，個案潛伏期間與龍華里個案(11月7日新聞稿公布)皆有相同活動地點且住家相近，初步研判與桃園市龜山區龍華里個案相關，待進一步調查以釐清感染源；目前3名同住家人均無症狀，2人NS1快篩為陰性、1人檢驗中。

為防範疫情擴散，衛生單位已前往個案住家周邊進行疫情調查、孳生源清除、緊急化學防治與民眾衛教等工作，並於龍華里設置採血站擴大篩檢；社區監測將持續至12月9日。

疾管署統計，國內今(2020)年截至目前累計71例登革熱本土病例，48例居住新北市(三峽區37例、蘆洲區及林口區各3例、土城區2例、板橋區、樹林區及中和區各1例)，23例居住桃園市(桃園區15例、龜山區6例、八德區及中壢區各1例)；另累計62例境外移入病例，感染國家以印尼、越南及菲律賓等東南亞國家為多。

疾管署呼籲，時序雖已進入秋冬季，但目前氣候仍有利病媒蚊生長，請民眾務必加強「巡、倒、清、刷」，澈底清除戶內外積水容器及落實環境清潔，避免病媒蚊孳生；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。若出現發燒、頭痛、噁心、出疹、後眼窩痛及關節痛等疑似症狀，應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

防疫醫師林詠青表示，這名50多歲個案一開始是出現發燒症狀，先到急診就醫症狀治療後返家，後來發燒症狀沒好外又增加嘔吐症狀，急診時仍高燒不退，也有血小板低下，因此住院治療。住院過程身體出現紅疹，住院四天出院，但紅疹、發燒症狀沒改善，又再到醫院就醫，經醫師懷疑登革熱快篩後確診通報。

林詠青表示，登革熱初期會有發燒、腹瀉、頭痛、噁心，有時沒辦法一時間診斷出登革熱，但若出現出診、關節痛、眼窩痛等典型症狀建議醫師還是要提早使用快篩確認。

(中時 )