美國黃豆、玉米等農作物價格近期節節攀升，歸因於氣候乾燥導致收成減少，以及中國飼料需求挹注對美採購增加，加上疫情封鎖帶動人們在家煮飯的風潮，使得美農產品銷售躍升。

自8月10日以來，黃豆、玉米以及作為麵包原料的硬紅冬麥（Hard red winter wheat）價格飆漲逾3成，作為動物飼料與加工食品的軟紅冬麥（Soft red winter wheat）價格則躍升約20％。

此波漲幅也使美國農民的生意出現大逆轉。全球新冠病毒疫情一度導致農作物需求前景蒙塵。摩根大通策略師亞倫（Tracey Allen）表示，今年6月投資人對美國農作物商品期貨持有大筆空頭部位，押注價格將會下滑。如今情勢轉變，投資人反倒看好農產品價格上漲而押注多頭，「預料這波漲勢還會持續，我們看見庫存下滑，同時中國的需求正在增加」。

北美大平原、阿根廷、俄羅斯、烏克蘭和巴西等地因氣候乾燥而產量減少，也削弱原本以為大豐收的預期。

此外，中國不斷回補穀物庫存，繼去年因非洲豬瘟而大量撲殺豬隻之後，目前中國積極提高豬隻養殖數量，這些都帶動對農產品的需求。

(工商 )