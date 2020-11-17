2020新社花海首度推出「百合花展館」，設計大型花藝及造型創作等，吸引賞花人潮。（王文吉攝）

2020新社花海暨臺中國際花毯節開幕4天狂吸40萬人次參觀，其中室內「百合花展館」推廣10大國產百合品種，也吸引賞花人潮。台灣百合產業發展協會結合中華花藝推廣協會，出動32名花藝師，採用新社生產的百合、文心蘭、火鶴花與海芋等，布置主題花卉，作品吸睛。

新社花海首度推出「百合花展館」，由中華花藝推廣協會搭配2020年諧音「愛你愛你、百年好合」，設計大型花藝及百合同心、迎娶、夢幻婚禮、我的快樂就是想你、伴尋等造型創作，還有浪漫爆表的拍照框，洋溢幸福氛圍。農糧署署長胡忠一等訪視後大讚「美不勝收」。

胡忠一表示，百合花產季從11月持續至翌年5月，目前以國內為主要市場。受疫情影響，今年3至5月花價不理想，除推廣14萬人學童花藝教育，並擴大通路至超市、量販店等，增加100多個銷售據點，加上巡迴各地交通樞紐舉辦花藝展，拉抬措施奏效，花價明顯回穩。

台灣百合產業發展協會祕書長詹隆裕表示，百合寓意百年好合，花形大、香氣芬芳、顏色豐富等優點，受消費者喜愛。館內展示黃色的曼尼薩，紅色大連，粉色節奏舞者及白色的水晶香水等10大主流品種，每周換展1次，每次約需消耗600把、3000支百合，免費參觀。

詹隆裕說明，國產百合以切花為主，年產值約15億元，占全國切花市場40％，是切花龍頭，目前零售價1把（5支）落在200至250元之間。全國百合年產量約4500萬支至4700萬支，分為高冷地及平地產區，其中新社地區占1000萬支，因新社夜溫比較低，可以全年生產。

2020新社花海首度推出「百合花展館」，設計大型花藝及造型創作等，吸引賞花人潮。（王文吉攝）

中華花藝推廣協會出動32名花藝師，採用新社生產的百合、文心蘭、火鶴花與海芋等，布置主題花卉。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」展出花藝造型創作「夢幻婚禮」。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」設置浪漫爆表的拍照框，吸引民眾打卡。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」國產百合10大主流品種，圖為黃色系曼尼薩。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」國產百合10大主流品種，圖為紅色系帕芳多。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」國產百合10大主流品種，圖為粉色節奏舞者。（王文吉攝）

新社花海「百合花展館」展出花藝造型創作「我的快樂就是想你」。（王文吉攝）

農糧署長胡忠一（右二）參觀「百合花展館」，大讚「美不勝收」。（王文吉攝）

中華花藝推廣協會出動32名花藝師，採用新社生產的百合、文心蘭、火鶴花與海芋等，布置主題花卉。（王文吉攝）

中華花藝推廣協會出動32名花藝師，採用新社生產的百合、文心蘭、火鶴花與海芋等，布置主題花卉。（王文吉攝）

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