中國統計局16日公布，10月份規模以上工業增加值年增6.9％，優於市場預期的年增6.7％，若以產品產量來看，新能源汽車的產量年增達94.1％，增幅為所有產品之冠，CME銅價受益於中國經濟數據表現強勁，應聲跳漲逾2％，創2018年6月以來新高。

近期銅價推升主要受中國經濟復甦使銅庫存下降、高盛預估綠色經濟將提升銅需求、智利銅礦持續罷工與秘魯總統遭彈劾等因素，供需面皆有利銅價表現。

街口投信分析在需求面上，於上週上海期貨交易所銅庫存下降至今年相對低位，銅庫存減少13,372噸至11萬7,949噸，同時，高盛分析師看好電動汽車和與再生能源發展有助銅需求增長，顯示最大銅消費國需求依然強勁。在供給面上，智利銅礦持續罷工仍可能進一步影響產出，此外，第二大產銅國秘魯總統遭彈劾，亦帶來政治不確定性。

此外，美國總統若由拜登勝選，街口投信表示，其選前提出的新能源商機在銅的應用上可望實現，同時中國新能源汽車產業發展規劃，提出至2025年新能源汽車新車銷售量將達到汽車新車銷售總量的20％，在弱勢美元背景下，銅在供需端短中期皆具題材。

在台股追蹤道瓊銅ER指數的街口道瓊銅ETF，17日股價收在21.21元小跌0.8元，成交量由前一日的13張放大至153張。

(工商 )