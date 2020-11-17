新竹市環保局去年起建置智慧水質感測器，在汙染熱點得以第1時間抓到汙染源。（陳育賢攝）

新竹市環保局透過「台灣智慧水聯網」計畫，將高科技導入水汙染查緝，去年起在淨水廠、河川水體、工廠據點排水處布建22處水質監測點，若水質有異常可即刻發出警告，此系統至今已抓到2家不當排放廢水工廠，而至年底將布建70處監測點。

環保局長江盛任表示，過去民眾通報汙染案，待稽查員趕到現場時，不見得能即時抓到汙染源，且易受限於稽查人力的不足。

去年起建置的智慧水質感測器是化被動為主動，在汙染熱點得以第1時間抓到汙染源。且每處監測點都放置「智慧水質感測器」，扮演稽查員的分身，結合5G通訊、AI技術及雲端系統，每分鐘回報感測數據，以連續性檢測，分析出工廠排放廢水的模式，有利於稽查分析，當水質異常更可「即時通報」。

智慧水質感測器分為3類型，包括「固定式」感測器，可放置在河川及工業區等事業廢水排放的熱點，可透過連續性檢測，觀察工廠排放廢水的模式。

「移動式」感測器多布建於出海口，能追蹤汙染工廠的源頭；「手持式」感測器則提供河川巡守隊效率。

另外，智慧水質感測器不只抓汙染，更可用於保護生態，以金城湖為例，為防治魚群暴斃再次發生，設置「移動式」智慧水質感測器，因應湖區半封閉型態、淡鹹水交替水域的特殊水文環境，掌握水質溶氧狀況。

而日前查獲的2家不當排放廢水工廠都位於香山區，分別為洗衣業與玻璃相關產業，環保局是接獲「智慧水聯網」平台通知4處監測點水質數據異常，環保稽查員以時間、流域大略框出汙染源可能地，再直擊現場稽查即時找出汙染源，當時從發現異常到破案僅半天，效率驚人。

環保局表示，至今年底，布建的監測處將達到70處，目前水環境巡守隊使用20個「手持式」智慧水質感測器，以便即時得知水質檢測結果，並透過系統比對水質過往紀錄，得知該處水質是否異常。

(中時 )