透過科技志工們與SVA 會長Luke Burke連線視訊交流。（柯宗緯翻攝）

11月15日國際交流視訊會議後大合照。（柯宗緯翻攝）

甫成立的高雄市政府青年局國際志工經過40小時國際事務培訓，15日上線與國際知名志工組織紐西蘭坎特伯雷大學學生志工團成員對談，這次討論議題訂為為新冠肺炎下的青年志工行動。基督城擁有紐西蘭最龐大的學生志工團Student Volunteer Army(SVA)，2010及2011年大地震中當時因地震後救災而自發性組成，至今已發展成為國際性組織。

在兩個鐘頭的交流中，坎大分享大學生如何透過自主參與，為老人及檢疫隔離的人送餐、代買日用品、協助隔離家庭照顧幼童，並利用社群媒體替隔離中或染疫的人打氣，給予心理上的支持與鼓勵。

青年局國際志工為了讓交流座談有更豐富的內涵，利用課餘下班時間自主線上或線下討論及蒐集資料，產出的8個志工行動方案，包括機場服務、學校教育、長者照護、偏鄉服務、公衛宣導、醫院服務、隔離者關懷、及科技運用，讓SVA會長Luke Burke大大讚賞，也瞭解到臺灣在疫情下志工驚人的動員力。

高雄醫學大學雷妙威表示，這次是他第一次參加視訊會議，感覺很新鮮，整個會議進行的非常順利。透過這種方式訓練我們和國際志工分享我們的計畫，也從中學習其他成員的報告內容，很高興高雄市青年局給我們這樣的機會。

從沒想過會加入高雄青年局國際志工的高師大學生張政德表示，原以為40小時課程是漫長的學習，卻在不知不覺中已劃下了一個完美的句點，在這high-level quality的國際志工團中，了解到志工的核心價值、團隊合作建立默契、全英語的口語培訓和發表技巧，更有機會帶領大家直接跨越南半球到紐西蘭，透過科技的突破—視訊方式與來自SVA的大學志工們做真摯性的交流，與他們互動、回饋與省思，為國際交流往前邁進一大步。

帶領這群國際志工全場互動交流的高雄科技大學應用英語系其芬主任陳其芬、台灣志願服務國際交流協會黃淑芬秘書長黃淑芬，看到高雄青年能積極回應全球社會問題並用心思考行動方案，且能以流利的英文與國際組織進行對話，充分展現自信及高度效勞意願，相信必能成為高雄市國際延伸的最佳神隊友。

(中時 )