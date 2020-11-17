國民黨宜蘭縣議會黨團相挺林姿妙，指林姿妙用心鄉親都有看到。（李忠一攝）

宜蘭縣長林姿妙回應說，她的努力縣民都看得到，就讓縣民來打分數。（李忠一攝）

民進黨宜蘭縣議會黨團今天（17日）批評縣長林姿妙，指這次議會會期的總質詢林姿妙搞不清楚狀況、空話回覆，宜蘭縣各審議委員會幾乎都不出席，要林少跑攤，多用心縣政，林姿妙回應說，她的努力縣民都看得到，就讓縣民來打分數。

民進黨縣議員陳俊宇指出，林姿妙在羅東鎮擔任9年鎮長，鎮內停車場等收益9年可達18億元，但「請問為羅東留下什麼？」林要將羅東經驗用在宜蘭縣政上，但預算多花在社會福利上。他強調，這些質疑不是口水，而是身為民代必須提的質疑，林姿妙必須要明確答覆讓鄉親知道宜蘭的未來。

陳俊宇指出，縣府固定舉辦的審議委員會，如都委會林姿妙上任後召開7次，卻只出席一次，教育委員會6次沒出席，媒體披露後才出席一次，飲食健康委員會則是6次都沒到，呼籲林減少跑攤、活動開支，把較多的時間花在縣政上。

國民黨議會黨團反擊說，高鐵是林姿妙的政見，森鐵是林任內規畫，並獲得中央幫忙與吳澤成政委的協助，也積極爭取國道5號交流道等重大建設，國民黨議員黃浴沂說，很多鄉親都說林姿妙很認真，也因為認真在做，讓民進黨感到緊張，反批綠是「懶惰嫌努力」。

議員楊弘旻表示，民進黨議員在議會提鑽牛角尖的問題，讓縣長答不出來，但這些問題是「所有議員也是答不出來」，卻以此說縣長講話支支吾吾，如果林姿妙做得差，羅東鎮長會連任、會選上縣長嗎？

林姿妙表示，謝謝議員的指教，她的努力，縣民都看得到，就讓縣民來打分數。

(中時 )