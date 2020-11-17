由魔方網代理發行的經典RPG放置手機遊戲《命運戰歌M》，今（17）日正式啟動不刪檔測試，並公開新手代表英雄，供玩家迅速上手。慶祝開服，官方也祭出多項豐富活動，還有機會拿到傳說英雄、史詩級裝備等超值好禮，歡迎喜愛挑戰的勇士加入《命運戰歌M》，與英雄們展開一連串的精彩冒險。

遊戲中提供上百種英雄角色，本次公開新手代表英雄戰士「布拉德」、法師「拉瓦」、牧師「伊莎貝爾」、遊俠「凱莎」，讓玩家在遊戲初期輕鬆上手。

戰士「布拉德」

驍勇善戰的獸族戰士，擁有高防禦能力及血量，最擅長嘲諷敵人，並造成100%攻擊傷害，同時也會提升自身60%防禦。

法師「拉瓦」

性情暴躁衝動且易怒，專長攻擊全體敵人180%傷害，對中毒目標還有50%機率造成暈眩，對燃燒目標有100%暴擊，同時還會降低敵人20%攻擊。

牧師「伊莎貝爾」

除了可以造成敵人全體120%傷害之外，還有治療隊友的技能及單體強力奶加成效果，是個不可或缺的好戰友。

遊俠「凱莎」

曾遊歷大陸各個角落，精準箭法曾懲戒無數的惡人，技能是可隨機攻擊3位敵人並造成250%傷害，同時還有40%機率啟動冰凍攻擊，而對遊俠及法師的敵人還能增加150%傷害。

新手代表英雄戰士「布拉德」、法師「拉瓦」、牧師「伊莎貝爾」、遊俠「凱莎」

為感謝玩家們的大力支持與喜愛，官方準備多項豪禮大放送，同步推出開服一系列專屬回饋及MyCard超值活動，千萬不要錯過難得機會！

『阿英慶開服 傳說英雄整卡送』

只要等級達24級，即可免費領取傳說英雄「阿英」，同時還有史詩級裝備、英雄經驗水晶等豐富好禮可以拿！

『開服七日慶典 助力阿英飛升』

在開服七日之內達成指定目標，即可將阿英培養升級，解鎖更強大的技能。

『五重好康齊登場 豪禮領不完』

七日登入豪禮：登入遊戲即可領取英雄碎片、高級招募券、時空契約等獎勵。

在線領獎：只要在線累積至一定時間，即可享受各種福利。

收集達人：組建最強陣容且完成英雄收集任務，還可獲取更多稀有英雄。

限時挑戰：開服七日內限時挑戰英雄，就有機會帶走高星英雄、高品質裝備、英雄培養材料。

勇士令狀：完成限時勇士令挑戰，不僅可以得到專屬寶箱、鑽石、高級招募劵，還有魔族強力英雄「埃斯彼爾」等豐厚獎勵。

(科技)