德國總理梅克爾(Merkel)周一表示，11月初開始執行的封鎖措施已經成功遏止新冠感染人數指數等級的增長速度。

梅克爾敦促民眾減少到最低限度社交接觸，並補充在11月25日與地方首長的會議中，將對克服疫情採取更大和進一步的決議。

目前的限制並未反轉趨勢，梅克爾告知媒體，社交接觸的限制是成功的秘方，需要更多的限制。

梅克爾將進一步的限制延後到下一周，因為許多地方首長不希望在下周前看到社交限制的再收緊。梅克爾指出，可以想像今天就開始進一步的限制，但是還沒有多數人希望這樣。

法國則在周一新報9406人確診，來到近一個月的低點，並較周日的2.7萬人大幅降低。衛生部長表示，已從第二次封鎖中看到令人鼓舞的數據。

然而新住院人數來到破紀錄的單日3萬3497名；單日死亡人數來到506名，較近七日平均的581名有所降低。而總感染人數已經來到199萬名。

過去七日平均的單日確診數為2.62萬名，已低於11月高峰的5.4萬名。儘管正面的數據，衛生部長表示，要談鬆綁封鎖仍太早，預計將延續到至少在12月初。

(時報資訊)