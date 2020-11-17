費城與美國幾個大州周一宣布，為了遏阻新冠肺炎疫情快速擴散，將對社交聚會與商業活動祭出嚴格的新限制。近來美國新冠肺炎確診數持續激增，恐將使醫療照護系統陷入不堪負荷的困境，並在未來幾周奪取數千人生命。
隨著越來越多州與行政區重啟嚴厲的防疫措施，以防止全國確診數與住院數激增，紐澤西、加州、俄亥俄州與賓州最大城市費城周一亦宣布新的限制措施。
費城採取了最激進的防疫行動之一，周一下令除了共同生活的個人之外，禁止「在任何地方，進行任何規模的室內聚會，無論是公共場合或私人場所」。該市衛生官員Thomas Farley在記者會上表示：「我們必須阻止這個病毒從一個家庭跳傳到另一個家庭。」
衛生專家則警告，年底的假期旅行旺季與寒冷的天氣即將到來，由於人們更可能聚集在室內，疫情急升的趨勢恐將加劇。
根據路透社統計，截至周一美國已有超過70,000人因感染新冠肺炎住院治療，創下疫情爆發以來的新高記錄。美國的新冠肺炎確診數在本周初突破1100萬例，距離突破1000萬大關僅略超過一周時間，創下全國確診數增加100萬例的最快時間。
(時報資訊)
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