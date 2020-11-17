中美貿易戰及新冠肺炎疫情重創大陸服飾零售市場，淘帝-KY(2929)及金麗-KY(8429)前3季營運陷入虧損，其中淘帝-KY前3季每股淨損高達14.44元，金麗-KY前3季每股淨損2.5元，為因應消費市場轉變，淘帝-KY及金麗-KY加速佈局電商，其中淘帝-KY前3季線上營收佔比已達20.01%，金麗-KY則預估，明年電商營運可以正式上線。

這兩年對大陸內需消費市場可說是多事之秋，先有中美貿易戰，再逢新冠肺炎疫情，加上疫情改變消費者消費習慣，重創大陸服飾零售，淘帝-KY及金麗-KY今年前3季業績表現不佳，其中淘帝-KY第3季稅後虧損達6.49億元，雖然已較第2季改善，但單季每股淨損高達6.85元，累計前3季營業淨損高達15.21億元，稅後淨損達13.7億元，每股淨損為14.44元。

金麗-KY集團營運採取「品牌+代工」並進策略，旗下共有G-APPLE、e.t兩大休閒鞋與服飾品牌、以面膜銷售為主的美愛美三大品牌，代工則以鞋子為主，今年受到新冠肺炎疫情影響，前8月代工及自有品牌鞋子生產量不到100萬雙。

金麗-KY今年第3季稅後虧損為2.1億元，單季每股淨損為1.13元，累計前3季稅後淨損為4.64億元，每股淨損2.5元。

為因應宅經濟興起,降低疫情對營運衝擊，淘帝-KY及金麗-KY積極佈局電商，其中淘帝-KY持續耕耘電商銷售通路及探索自有網紅與店員直播行銷，今年前3季線上營收比重已達20.01%，可望對整體營運有一定程度的中和效果，公司看好集團於新零售通路拓展、以及多品牌策略搶市占等轉型計畫，有望進一步擴大集團於中國童裝市占率提升。

展望第4季，淘帝-KY表示，儘管審慎保守看待第4季，但集團旗下門市調整已於第3季進入尾聲，第4季整體童裝銷售可望與中國消費動能同步回升，且Mini Topbi品牌規劃於年底正式上市，有望藉由多品牌差異化銷售提升市場滲透率，加上今年中國冬裝消費週期較長，有利於冬日童裝拉貨力道提升。

在金麗-KY部分，由於大陸零售消費市場狀況不佳，金麗-KY針對G-Apple及e.t進行品牌策略調整，規劃以區域代理機制涵蓋原有的省代理銷售模式，以提高人員管控及店鋪管理效率、降低店租、人事管銷等固定成本及行銷等變動成本等，並增加電商營運操作模式，預估明年電商營運可以正式上線。

展望下半年，金麗-KY表示，目前大陸地區新冠肺炎疫情趨於穩定，但失業率嚴重，如果下半年疫情沒有反覆，銷售會比上半年好，但無法回到往年水準。

(時報資訊)