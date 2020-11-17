恆春男子龍坑採海菜失足落海 警消空勤搜救中 14:192020/11/17 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恆春45歲吳姓男子17日到龍坑採海菜不慎失足落海，警消空勤搜救中。(民眾提供／謝佳潾屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆春45歲吳姓男子17日早上與友人到鵝鑾鼻龍坑海域採野生海菜時，不知為何原因失足落海，一旁友人急忙報警求救，目前警消單位與威鯨救難協會正全力搜救中。 (中時 ) #恆春 #龍坑 #海菜 #失足 #落海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雲林古坑水碓南橋改建 林佳龍要求盡速審查 16:552020/11/16 寶島 報案APP建功 柴山獨攀翁卡野徑獲救 16:372020/11/15 寶島 墜4米深大排 女騎士返家遇劫撞休旅車 傷重不治 19:482020/11/14 社會 海水漲潮淹沒退路 嘉義男夜釣坐消波塊待援 09:002020/11/15 社會 外埔漁港釣客失足落水 海巡警消全力救援 15:172020/11/15 社會 女子從關渡橋上墜入河中 警消派船艇救援中 11:322020/11/15 社會 男捕鰻苗失蹤 海空搜尋花蓮溪口 04:092020/11/13 地方新聞 新北桃園聯手 抓水汙染現行犯 04:092020/11/13 地方新聞 中埔落羽松由綠轉黃 漸層色美景引人潮 18:002020/11/15 旅遊 賴清德大坑採橘 盧秀燕何欣純同框 04:102020/11/14 地方新聞 社會熱門新聞 驚悚畫面曝光 新莊女騎士突左切遭撞 滿地血痕慘死 - 社會 成大3個月內3生輕生 校方回應了 - 社會 護理師拒絕男友愛愛 隔天驚見冰箱「豬肉多一個洞」崩潰放生 - 社會 北市信義區豪宅保母墜樓亡 傳事前曾告知雇主 - 社會 國小生造句曝光爸爸下體尺寸！女老師害羞：別把秘密說出來 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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