立委洪申翰（左起）、何欣純、劉世芳、范雲、台大電機工程學系教授林宗男、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋及台灣人權促進會專員周冠汝17日針對目前數位身分證（eID）的各種缺漏與不足召開記者會，與會者拿著標語喊口號，呼籲在沒有專章法律及獨立專責個資保護機構前，必須暫緩相關計畫，莫讓數位身分證（eID）成為民主防衛破口。（劉宗龍攝）

新式數位身分證New eID明年1月即將試辦換發，明年7月全面換發，據了解，中央印製廠已完成樣卡印製，行政院長蘇貞昌近期就會拍板。不過，民進黨立委認為，New eID可能產生資安疑慮，恐遭大陸滲透，呼籲政策暫緩。

范雲在臉書指出，今年3月就曾在質詢時提出eID的個資疑慮，沒想到內政部仍執意推動，最憂心的是，台灣一直面臨大陸的資安威脅，且手法日新月異，規模、頻率也日益增加。

根據行政院資通安全處的統計顯示，近3年來共發生1709件，針對政府機關的資安事件，駭客攻擊主要來自大陸。中研院調查也顯示，目前數位身分證的晶片模組設計、晶片作業系統及應用程序設計、資料寫入設備生產，發包廠商都與大陸政府關係曖昧，甚至疑與大陸安全部門有合作關係，產生資安風險。

范雲認為，我政府未必已有防範應對的能力，貿然推動數位身分證，可能成為大陸滲透的破口，這是絕對不可承受的後果，並提出3大質疑，也呼籲政府應有相關規範，在確保國安及全民資安的前提下，再評估推動身分證的數位化。

立委何欣純（左起）、劉世芳、范雲、台大電機工程學系教授林宗男及台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋等人17日針對目前數位身分證（eID）的各種缺漏與不足召開記者會，呼籲在沒有專章法律及獨立專責個資保護機構前，必須暫緩相關計畫，莫讓數位身分證（eID）成為民主防衛破口。（劉宗龍攝）

New eID已確定明年7月全面換發，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦，估計約有80萬人可先拿到New eID。內政部預定本月底舉行記者會，讓證卡的「樣卡」正式對外亮相。

對於外界疑慮，New eID結合的個資，從原先紙本11項減為5項，只留姓名、身分證字號、出生年月日、當事人相片，背面僅有婚姻狀態。非涉個資部分，則有製證日期、應換領日期、證件號碼條碼、統一編號條碼、及機讀區。

#莫讓eID成為民主防衛破口 #數位治理要以國家安全為前提 #勿讓全民個資奉送中國 #全面暫緩數位身分證政策 今天我與長期關注數位身分證eID的 台灣人權促進會 Taiwan Association for Human Rights... 由范雲 FAN, Yun 發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)