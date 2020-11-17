新式數位身分證New eID明年1月即將試辦換發，明年7月全面換發，據了解，中央印製廠已完成樣卡印製，行政院長蘇貞昌近期就會拍板。不過，民進黨立委認為，New eID可能產生資安疑慮，恐遭大陸滲透，呼籲政策暫緩。
范雲在臉書指出，今年3月就曾在質詢時提出eID的個資疑慮，沒想到內政部仍執意推動，最憂心的是，台灣一直面臨大陸的資安威脅，且手法日新月異，規模、頻率也日益增加。
根據行政院資通安全處的統計顯示，近3年來共發生1709件，針對政府機關的資安事件，駭客攻擊主要來自大陸。中研院調查也顯示，目前數位身分證的晶片模組設計、晶片作業系統及應用程序設計、資料寫入設備生產，發包廠商都與大陸政府關係曖昧，甚至疑與大陸安全部門有合作關係，產生資安風險。
范雲認為，我政府未必已有防範應對的能力，貿然推動數位身分證，可能成為大陸滲透的破口，這是絕對不可承受的後果，並提出3大質疑，也呼籲政府應有相關規範，在確保國安及全民資安的前提下，再評估推動身分證的數位化。
New eID已確定明年7月全面換發，明年元月起，將擇定澎湖縣、新竹市，以及新北市部分地區進行試辦，估計約有80萬人可先拿到New eID。內政部預定本月底舉行記者會，讓證卡的「樣卡」正式對外亮相。
對於外界疑慮，New eID結合的個資，從原先紙本11項減為5項，只留姓名、身分證字號、出生年月日、當事人相片，背面僅有婚姻狀態。非涉個資部分，則有製證日期、應換領日期、證件號碼條碼、統一編號條碼、及機讀區。
(中時新聞網)
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