台南市文化局推動藝術進區10年來，透過藝術下鄉、落實地方文化均權，將表演藝術以戶外劇場形式帶至台南各區域，讓藝術欣賞成為日常，也為劇場培養未來觀眾欣賞人口；10年辦理308場次活動，累積逾22萬人次觀眾，這份能量也實際反映在台南市劇場參與觀眾改變，台南文化中心演藝廳觀眾近10年分布比例由原市區70％降至42％，市區以外31區由25％提升至40％，藝文消費人口不再侷限市中心。

2020藝術進區活動即將進入最終回本周邀請栢優座劇團於11／21(六)19：00在安定區安定國小演出《孫悟空大戰鐵扇公主》，清華閣周祐名掌中劇團於11／22(日)19：00在六甲區六甲國小演出《多情劫》，11／28(六)16：00將由朱宗慶打擊樂團2團帶來閉幕場壓軸演出《擊樂嘉年華》，為2020藝術進區系列活動畫下完美句點。

2011年縣市合併，台南市政府文化局開始籌備「藝術進區」，將表演藝術以戶外劇場的形式帶至大台南各個區域，讓各區民眾透過近距離接觸，認識劇場表演，也認識不同表演團隊，讓藝術欣賞成為一種日常，也為劇場培養未來的觀眾欣賞人口。

藝術進區從開始就以和各區公所合作為目標，透過地方資源與行政協助，讓每一場演出皆能順利推動，同時也建立大台南各區行銷據點。無形中，藝術進區已成台南年度重要藝文活動，更是市民期待最佳親子藝文參與行程，陪伴許多孩子們一起長大。

隨著行政資源整合，自2018年開始，藝術進區開始以跨區合作模式，安排戶外演出場及校園推廣場，帶動地方藝文欣賞人口的流動。今年9月5日舉辦至今，己辦理17場戶外演出，9場校園推廣，參與人數已達20,000人次，獲得市民朋友極大回響肯定。

為豐富在地企業文化與藝文推廣，今年首度與南科管理局合作，結合藝文與公益合作舉辦「2020藝術進區閉幕場」，11月28日下午1時30分有「 2020南科愛心月野餐趴」，邀請南科園區各大企業匯聚愛心一起參與愛心園遊會擺攤，積極參與幫助南科地區弱勢家庭。下午4時由朱宗慶打擊樂團2團為藝術進區帶來精彩的《擊樂嘉年華》閉幕演出，為2020藝術進區寫下精彩最終章。

10年來，辦理308場次活動，累積超過22萬人次觀眾，粉絲數逾1.5萬人次，同時，也看到台南市劇場參與觀眾的改變，台南文化中心演藝廳觀眾近10年分布比例由原市區70％降至42％，市區以外31區比例則由25％提升至40％，足見市府團隊在地方文化均權努力耕耘成果。

(中時 )