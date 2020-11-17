米可白被分手雨中哭奔。（台視提供）

米可白被曾子益提分手。（台視提供）

米可白在台視八點檔《生生世世》飾演的明珠情路乖舛，劇中被曾子益「分手」，加上得知假閨蜜林雨宣懷上曾子益孩子的消息，她情緒崩潰和曾子益發生拉扯，並聲嘶力竭趕人，過程一度踉蹌跌倒，後來陷入悲傷在雨中奔跑，讓人看得心疼。米可白透露這場戲拍攝過程歷經感冒、摔車導致頸椎受傷，可說多災多難。

拍攝拉扯戲時，大夥全程繃緊神經，怕一個不小心又讓米可白受傷。兩人為了表現出心碎情緒，使出全力表現，拉扯、呼巴掌、下跪樣樣來，米可白不好意思笑說：「演到後來太進入情緒，就變成真打英潔，無法控制力氣，他被我揍好多拳。」曾子益則是以有驚無險的口吻表示：「拉扯當中不小心推太大力，米可白差點跌倒，還好她有hold住沒讓自己受傷。」他也因入戲太深，難過下跪痛哭，膝蓋著地瞬間在地板發出巨大碰撞聲，讓在場工作人員嚇了一大跳，連忙說要提供護膝。

米可白拍攝時帶著濃濃鼻音，她自爆剛好還在吃感冒藥，沒有完全康復，整個人昏昏沉沉的，一直努力克制咳嗽。當天電視台節目部經理、製作人也在拍攝前送上雞精和燕窩，要她「喝了再上」。米可白笑說：「太投入了，聲嘶力竭得無法冷靜，只記得被背叛、很火大！」她也透露在雨中奔跑當天其實天氣寒冷，拍到製造下雨效果的水車沒水，等第二台水車到才繼續拍，「工作人員跟導演沒在手軟的，水根本就是用倒的，跟瀑布沒兩樣。」

曾子益劇中被摑掌數次，笑稱自己是「巴掌界冠軍」，拍攝時也是哭得一把鼻涕、一把眼淚，他表示最近很多人稱讚他「很會哭」，他說現在人也變得容易感動，加上現場佈景，經常到現場走戲直接就被環境感染，說哭就哭了。

(中時 )