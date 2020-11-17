台股今甫開市跳高大漲至13723點，盤中最高點一度觸及13780點，但加權指數收市報13593點，表面上雖仍上漲41點，但技術線型卻是收了一根實體長黑K線，對短線盤勢潛伏修正壓力；不過，重量級集團股在高檔持穩輪動，目前量價也未失控，不排除盤勢仍具「驚驚漲」能量。

受惠美股因新冠疫苗開發案，陸續傳來佳音而大漲，使台股短多士氣仍高昂，權王台積電受美掛牌ADR大漲激勵，甫開盤即跳高大漲至502元新高，盤中一度觸及506元新天價，之後拉回修正，但仍維持紅盤，只是高檔獲利了結浮額不少，使該股終場僅小漲1.5元，報485.5元，技術線型一樣留下一根實體長黑K線。

顯示台股大盤的技術線型與台積電走勢相偎相依，幾乎是一個模子。周二撐盤力道除台積電表現不錯外，重量級權值股包括國泰金、鴻海、長榮、南亞、台塑化、遠東新、台玻、南亞科、長榮航、聯發科及台達電等也都力挺多方，使盤勢得化解廣達、友達、群創、台塑、統一、台灣大與聯電等集團股拉回壓力。

加權股價指數終場收漲41.18點，報13593.01點，漲幅0.3%，成交2346.84億元，周二的收盤指與盤中高點13780點仍是雙創歷史新高榮景。

櫃買市場方面，生技、化學與觀光等類股指數，短線雖收紅，但電子、電機、紡纖、鋼鐵、營建及航運等族群拉回，使盤勢上檔承壓，而開高震盪走低，終場指數小挫0.08%，報168.35點，成交812.38億元。

業內人士指出，目前看起來，無論5日線、月線與季線，都與大盤現貨指數愈趨乖離拉大，尤其是與季線的差距近800點，依歷史經驗觀察，確使大盤上檔承壓，不宜漠視。

此外，包括KD值與RSI多呈過熱現象，也使法人、中實戶等逢高打帶跑小動作不斷，因此，短期操作宜密切觀察美股多空動態、新冠疫苗後續發展與美國總統大位是否由民主黨候選人拜登正式登基，若果消息面偏正向，則不排除技術指標有機會在高檔鈍化，台股則可望持穩在高檔震盪趨堅。

(工商 )