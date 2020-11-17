公費流感疫苗接種數進度比較。（圖擷/疾管署提供）

（15：12 更新內文）今年公費流感疫苗打氣搶搶滾，十月五日開打以來，603萬劑至今，已經施打剩下31.6萬劑，不過疾管署統計幼兒的接種率仍達不到目標，疾管署再次呼籲幼兒盡快接種，若達不到目標，就會撥給55~64歲的族群族群施打，而疾管署也表示，購買國際流感疫苗也有好消息了，近日就會公布讓可以恢復接種。

疾管署統計，截至11月15日我國公費流感疫苗接種數超過540.5萬劑，整體使用率已達89%，在地方政府採行開設幼兒特別門診、增加幼兒園入園接種及將控留疫苗恢復配送至合約院所等增加接種可近性措施後，學齡前幼兒接種數達50.4萬劑，接種率已由前一週42%提升至44%。

疾管署指出，流感疫苗首打族為10萬7412人，占比19％，但首打族目標是33.3%，一直沒有起色，距離目標仍有一段路。疾管署防疫醫師林詠青表示，流感疫苗幼兒還是有接種空間，幼兒是併發重症高危險群，接種流感疫苗可以降低死房風險併發重症風險外，還是有機會會併發後續中耳炎、鼻竇炎若有心臟、氣喘等問題也可能因為感染流感而病況加重，所以接種疫苗後，還是可以有效減少住院時間或是出現併發症等。

此外，疾管署發言人莊人祥表示，目前向國際增購流感疫苗部分，也已經有好消息，目前正在研議何時公布，目前有幾個策略，包含已經在控留幼兒的疫苗，已經訂出一個時間截點，一旦時間到了，幼兒施打目標還是沒達成，就會給其他族群來施打，可能最近就會找適當時間公布如合施打。

至於不良反應最新通報數，根據食藥資枓，接獲的疫苗不良事件通報案件中，大多數(230 件)屬於「非嚴重不良事件」通報。主要通報症狀為發燒、頭暈、嘔吐、皮膚紅疹、接種部位紅腫/疼痛等；另有95件屬於「嚴重不良事件」，其中13 件為死亡通報案件、2件為危及生命通報案件。

(中時 )