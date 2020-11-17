公鹿隊換到了鵜鶘隊猛將哈勒戴(Jrue Holiday)！代價是布雷索(Eric Bledsoe)、喬治希爾(George Hill)、3支首輪選秀籤。其中1支是本周就要登場的2020年選秀首輪第24順位籤，一口氣放棄這麼多籤，宣示公鹿衝刺爭冠的決心。

哈勒戴是雙能衛，上季場均19.1分、6.7助攻、4.8籃板，兼具外線投射能力也是防守悍將，是現在最搶手的類型。哈勒戴先前與鵜鶘的合約為5年1.26億美元，他在2021年季外可逃脫，把他換出去也等於鵜鶘拆掉了過去幾年的陣容。鵜鶘浪費了很多時間，安東尼戴維斯(Anthony Davis)效力7季期間只打兩次季後賽，看看錫安威廉森(Zion Williamson)能否改善局面。

雖然換掉了布雷索很可惜，但是公鹿今年季後賽意外敗給熱火，現在的陣容無論如何都需要改變，否則光是以「超級合約」還難以說服「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)續留公鹿。

美媒NBC分析，這筆交易相當於打了勇士兩個巴掌，因為字母哥和哈勒戴都是他們想要的球員。字母哥的戰力自不待言，哈勒戴則是可以分擔勇士「浪花兄弟」後場戰力的雙能衛。不過公鹿還沒真的搞定字母哥，距離開季還有1個月時間與他簽超級合約。

(中時新聞網)