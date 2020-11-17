有「牛奶姐姐」之稱的北市九頭身美女議員闕枚莎（右），花5年216天為北市國小學童爭取每周喝1瓶免費牛奶；市長柯文哲（左二）答詢還要再找錢。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

有「牛奶姐姐」之稱的北市九頭身美女議員闕枚莎，花5年216天為北市國小學童爭取每周喝1瓶免費牛奶。（摘自I Love 闕枚莎《粉絲團》臉書／張穎齊台北傳真）

有「牛奶姐姐」之稱的北市九頭身美女議員闕枚莎，主打為國小學童爭取每周營養午餐有免費牛奶，她在17日總質詢指出，自己花了5年216天為持續爭取，有9成學童都喜歡每周至少喝1瓶牛奶，小朋友們甚至殷殷期盼地喊「拜託柯P阿北，我們想喝牛奶！」市長柯文哲答詢，這計畫要9000萬元，他還是繼續找錢好了。

闕枚莎質詢，她為孩子爭取牛奶，柯雖改成「23種天然鈣讚餐」，也很好，後來柯也聽從她建議，將牛奶納入第24種，不過北市140所國小中，只有91所每周至少喝一瓶乳品，其他49校是隔周有供應或依用餐比例供應。

闕枚莎調查，她自己做的1131份電子問券中，9成學童喜歡每周至少一瓶免費乳品，8成5學童希望恢復政策，因有些學校沒有，或隔2周才喝到；柯今年6月11日說找到財源就支持，但迄今過了159天，柯卻還在找錢。

隨後，闕播放影片，許多小朋友們透過鏡頭喊著「枚莎阿姨，牛奶就交給妳了」、「柯P阿北，我們想喝牛奶，長高高，拜託你了，啾咪！」闕要求柯表態，同不同意還是繼續找錢，柯則說「那我繼續找錢好了，這計畫要9000萬。」

「市長要為北市學童健康當守護者，避免萊豬進入校園！」她還說，市府要建立營養午餐查核計畫，還要建立所有食材產地溯源機制，並準備營養午餐緊急供應廠商，不合格立刻砍掉，讓緊急廠商進來，另外每周也要給孩子吃1至2次的有機蔬菜及有機米。

柯答詢，明年1月1日萊豬進台灣，到現在還沒收到行政命令，所以他至今也不曉得，至於每周喝牛奶，他回去想想看，除非台灣有什麼奶品業升級計畫，另外當初補助有機米及有機蔬菜，是希望利用北市消費能力帶動台灣農業生計，但有機米及有機菜成本高，這些都會併在營養午餐，想想怎處理。教育局長曾燦金則說，盡量來做，市長本月已定調政策，加1次有機蔬菜。

(中時 )