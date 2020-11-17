新北市教育局職場英語體驗營今(17)日在醒吾科技大學登場，表演藝術系新生孫安佐接連秀了兩段「暴力上桿」(Muscle Up)，優雅太空漫步帥氣爆表，在71位高中職學生尖叫聲中，展開醒吾科大最炫職場英語體驗營，撂英文秒懂dumbbell(啞鈴) 健身，搭配烘培、機艙與觀光英語，體驗最生活化職場英語！

孫安佐新生初體驗 醒吾科大英語體驗營撂英文暴力上桿驚豔全場。(吾限熊報社陳立軒攝，醒吾科大提供)

醒吾科大為推廣觀光休閒運動產業，斥鉅資建置五星級健身中心，職場英語體驗營開場秀在健身中心拉開序幕，由表藝系大二學生洪瑋與解芯慈串場主持，兩人中英文一搭一唱炒熱現場氣氛，孫安佐與來自俄羅斯同學莊伃萱，示範press(臥推)活用健身英語。

醒吾科技大學校長陳義文指出，讓學生「多聽、敢說、不怕犯錯」，推動高中職職場英語 (吾限熊報社陳立軒攝，醒吾科大提供)

開場活動由醒吾科大表演藝術系洪暐（右）芯慈（左）同學與網紅學生安佐（中），以戲劇表達中英語對話方式介紹健身運動(吾限熊報社陳立軒攝，醒吾科大提供)

新北市教育局長張明文、醒吾科大校長陳義文、立委洪孟楷林口區主任張耀文、新北市教育局股長金忻瑩、輔導員郭昱晨、醒吾科大觀餐學院院長黃寶元及流行藝術學院院長舒宗浩共同參與開場秀，只見孫安佐輕鬆暴力上桿，旁觀南山高中學生林柏劭驚嘆：「真是帥到沒朋友！」

醒吾科大俄羅斯Ena同學（右），與網紅學生安佐（左），初學著可以用啞鈴健身(吾限熊報社張伯翰攝，醒吾科大提供)

孫安佐撂英文說明Pull up（引體向上）及Dips（撐體）動作，初學者不能輕易嚐試，以免受傷。主持人解芯慈轉引導莊伃萱嚐試適合初學者的臥推動作，孫安佐指導同時，洪瑋巧妙指向啞鈴臥推。孫安佐與主持人中英文笑談間，對談運用strength training（肌力訓練），可以練出讓人稱羨肌肉與飽滿胸型。

體驗機場英文情境課程中，訓練英文口語能力同時，也學習航空界的服務規則，特別是學習機上起飛前英語廣播詞的專業技巧。(吾限熊報社張伯翰攝，醒吾科大提供)

新北市教育局職場英語體驗，醒吾科技大學場次，團體大合照。(吾限熊報社陳立軒攝，醒吾科大提供)

開場秀充分展現職場英語活用重要性，張明文局長也在孫安佐陪同下，秀了一段dumbbell練肌肉，現場歡樂掌聲不斷，張明文高呼：「歡迎大家一起來運動！」參與學生除了健身體驗，還包括餐旅系、觀光系、旅運系及應用英文系提供不同職場情境體驗活動。

張明文強調，技職學生很重要的學習目標之一，就是接軌未來就業。新北市以動手做學英文為理念，結合科技校院及產業資源，開設免費五大群科24種職場英語體驗營課程，具備「專業技能」及「專業英語」雙核心能力，迎接未來職場接軌國際。

醒吾科大校長陳義文指出，五星級運動健身中心不但提供全校師生運動健體魄，也是觀光休閒系（所）全力推動的健身運動休閒產業。而高中職職場英語的推動，為了讓學生「多聽、敢說、不怕犯錯」，未來將如同張局長所強調，將與高中職密切接軌。

開場健身秀後隨即分組體驗，觀光休閒系助理教授李守翊帶領學生體驗「The world's largest damper, weight 660metric tons.讓同學知道101是臺灣最高大樓，卻第一次知道原來上面的避震器英文是damper，而且重達660噸。」南強工商學生莊涴茹說，英文導覽很實用，醒吾科大的健身房也很酷！

南山高中劉靖仁與呂得顥在餐旅陳國勝老師帶領下，學習實做餅乾同時練習英文Cookie，兩人興奮的說，醒吾科大活動超好玩！樹人家商鄭雅云則在旅運管理系助理教授陳思婷指導下學習機艙餐飲服務（Meal service），她覺得十分實在，未來也有心想當空姊，而孫安佐的開場秀讓她更是驚艷！

學生經一整天職場英語實境體驗後，學會描述台灣特色的英文名詞，更學會用英語進行服務，激發學生外語溝通的潛力，提早適應未來國際化的職場環境，閉幕時則由國際生帶來的傳統峇里舞蹈畫下完美的句點。

(中時新聞網)