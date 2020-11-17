不畏疫情，台灣國際品牌價值逆勢成長。經濟部工業局表示，台灣今年前20大品牌價值達百億美元，較去年成長5%，也是自2013年來再站上百億美元大關。

「2020年台灣國際品牌價值」於今(17)日公布榜單，在國際經貿的角力升溫與疫情衝擊下，台灣品牌展現高度韌性，在動盪的2020年搶佔先機。隨著優秀的台灣品牌持續嶄露頭角，為肯定更多具國際影響力的台灣品牌，今年榜單擴大至25名。2020台灣國際品牌前25名總體價值達到103.82億美元，其中前20大品牌總價值為100.66億美元，相較去年成長5%。

面對總體環境的巨幅波動，市場需求與消費行為也有很大的轉變。其中資安科技在美中貿易戰、遠距工作升溫下扮演關鍵角色，趨勢科技積極跨界布局，躍升本年度品牌價值首強。

全球宏觀經濟的不穩定以及疫情衝擊下，國際供應鏈生態系進行了大幅度的重組，建立更穩定、短鏈分散化的體系成為必然發展方向，台灣企業也也其中展現了高度的韌性及彈性。

受疫情影響，大眾對於運動健康議題日趨重視，由巨大、美利達、喬山代表的健康領域品牌表現皆大幅成長。因應5G趨勢帶動的產業變革，加速科技領域品牌朝向專業、高效、智慧方向升級，如聯發科、研華、台達電皆延續強勁的成長動能。另一方面，疫情催化宅經濟商機，華碩、宏碁、微星等積極跨入創作者、高階商務等細分市場，威剛則推出符合高階電競玩家及創作者存儲需求的新一代固態硬碟。

工業局資料顯示，入圍「2020年台灣25大國際品牌」的品牌有趨勢科技、華碩電腦、旺旺集團、研華科技、巨大集團、中信金控、國泰金控、宏碁公司、聯發科技、美利達工業、美食達人、中租控股、台達電子、聯強國際、正新橡膠、統一企業、喬山健康、微星科技、克麗緹娜、創見資訊、台灣水泥、中鼎工程、威剛科技、上銀科技、合勤科技。

(時報資訊)