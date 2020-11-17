新北市教育局今在土城國中舉辦「溫馨助學圓夢基金捐贈儀式」，國際扶輪社3523地區第12分區、台北龍欣扶輪社共同捐贈35萬元，提供給新北市卓越清寒學生。土城國中學生游嘉豪表示，自己家境較不好，平常要一邊唸書一邊支撐家計，領取助學金後可以不用擔心補習費，希望未來能發揮所學幫助像自己一樣的清寒學生。

教育局指出，溫馨助學圓夢基金自2005年成立，市府每年編撥1000萬元經費，加上民間資金挹注，已幫助3112人次家境清寒的優秀學生，扶輪社去年已集結社員提供15萬元，這次再捐增35萬元，讓學生無後顧之憂完成學業。

就讀土城國中9年級的游嘉豪表示，因為擔心家裡經濟，過去補習只能補單科，去年第一次領助學金非常興奮，因為不用再擔心補習費，也可以拿錢買書，剩餘的錢將會留給爸媽利用，希望之後能考上好學校，出社會後回饋清寒學生。

台北龍欣扶輪社長李宜蓁表示，如果學童家境較困苦，每天要想著如何填飽肚子，還要去打工，根本沒有時間好好學習，但這個計畫提供給孩子一些資源，讓他們沒有後顧之憂，能夠專注在教育、運動、健康上，未來會繼續與社員溝通，努力支持這項教育計畫。

教育局長張明文表示，教育對學生的關懷是無止盡的，只要成績和家庭條件符合，學童從國小到高中階段都能獲得學雜費和生活費，社會團體的捐贈給孩子一個逐夢機會，相信這股力量會繼續綿延下去，鼓勵更多民間單位投入資源。

(中時 )