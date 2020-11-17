每年11中旬進入尖石後山秀巒賞楓季，今年因乾旱缺水加上冷鋒未過境，塔克金溪沿線的楓樹未見轉紅，依舊湧入大批遊客，從控溪雙吊橋和軍艦岩吊橋走進步道賞景，但常有缺乏公德心的遊客，亂丟垃圾很煞風景。
常帶遊客到尖石後山的「希莉克」車隊班長邱榮華說，秀巒是前往斯馬庫斯和鎮西堡的中途站，遊客大多在秀巒控溪部落做短暫停留休息，在附近塔克金溪山壁上有自然沖刷形成的秀巒「小台灣」圖形，近1年來已成遊客拍照打卡景點。
秀巒以多在十一月中旬進入賞楓季，遊客可在軍艦岩吊橋或控溪雙吊橋週邊，就近看到塔克金溪對岸的楓紅美景，攝影愛好者則多走到溪底拍攝「楓彩」，停留久的遊客則走過吊橋沿著步道欣賞不一樣的「楓」景。
邱榮華說，今年山區缺乏雨水，加上冷鋒並未過境，目前楓樹還沒開始轉紅，就已經掉葉枯萎，但還是擋不住一波波的遊客，如果12月天氣夠冷，還是有可能「楓紅再現」。
有些遊客走吊橋進步道，手中拿的飲料或熱食，吃喝完後就隨手在步道丟掉，原本一小撮瓶罐紙袋，而後有樣學樣的丟就變一堆垃圾，實在很煞風景。
新竹林區管理處指出，該處沒有人力經常雇工清理步道垃圾，也常發現山谷被丟棄垃圾的情形，希望遊客不要破壞山林美景，建立垃圾不落地觀念，把隨手的垃圾帶下山，一起維護珍惜好山好水。
(中時 )
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