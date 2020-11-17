連晨翔2020年全新迷你專輯《百分百》將在11/27發行，他從收歌到企劃幾乎全程參與，給予歌迷們最貼近「百分百」的晨翔。這次視覺則邀請到登曼波掌鏡，不同於以往在攝影棚中單純展示「帥氣」，晨翔在攝影師的鏡頭下展現了率性自然的一面，讓人看見他私下大男孩、個性有趣的樣貌，現場攝影更搭配濃郁的復古色彩，相當可愛。在造型上，晨翔則突破尺度首次挑戰若隱若現的「半透裝」及「洞洞上衣」，卻也讓他坦言有點害羞。

而這次的視覺攝影因為在9月初夏末時節拍攝，因此在拍攝時，必須頂著30幾度的大太陽工作，尤其一件又一件的毛衣讓他可說是大爆汗，但敬業的晨翔卻笑說：「跟拍戲穿盔甲騎馬比起來，這真的是小case了！」不過要追上時尚前鋒真的不容易啊！」除此之外，他更突破尺度，穿上若隱若現的「半透裝」及「洞洞上衣」，令他幾乎露出胸前兩點，他坦言十分害羞，他這次也將附上「寫真」及「NG寫真」，概念相當有趣，他表示：「這次專輯的照片我都太喜歡了，真的很難取捨，所以最後決定能有兩本寫真的時候真的很開心！也希望送給一直支持我的粉絲們！」

去年底推出首張個人迷你EP的晨翔，在2020年尾聲再度推出全新作品《百分百》，而在戲劇上有著優異成績的晨翔，今年以與張立昂、宋芸樺合演的偶像劇《浪漫輸給你〉大獲關注，而在戲劇完美收官後，晨翔更馬不停蹄立刻投入新專輯的工作。

有別於上一張迷你專輯，這一張連晨翔本人從收歌、歌詞、製作、視覺、企劃..都有深度的參與。專輯中的4首歌曲也是一選再選到最後一刻才百分之百定案。首波主打〈走遠了〉則是最後一刻出現的抒情歌曲，令人驚豔的編曲與旋律讓晨翔初次聽見就相當有感，也讓華納音樂也摒棄先打強烈快歌的傳統邏輯，讓這首動人的抒情歌成為了第一主打，更是連晨翔屬於自己個人的第一首抒情慢歌。

晨翔最新視覺由攝影師登曼波掌鏡，以獨特視角拍出不同於以往的晨翔。（華納音樂提供）

晨翔獲得不少一線精品品牌的青睞，搶先穿上最新秋冬服飾。（華納音樂提供）

(中時 )