新科視帝游安順、李國超近日錄衛視中文台《請問你是哪裡人》，參加「大明星的打卡地圖」單元，交情近30年的兩人感情好到結拜成兄弟，兩人的第一個小孩分別以對方姓名諧音來取名，李國超的女兒先出生，取名為李尤（游的諧音），而游安順的兒子出生後也比照辦理，取名為游禮（李的諧音），好交情不言可喻。

李國超曝游禮出生後，讓游安順戲約不斷，演到好戲還一直拿獎，更稱游安順上台領獎那一刻，他興奮到不行。李國超更感性表示，30年不是短時間，尤其要在演藝圈交到好朋友，不是簡單的事情，很開心能有游安順這個好兄弟，人生最精華的時間都給對方了，希望能再繼續一起活到老，讓主持人浩子捧心直呼好浪漫。

游安順（左）、李國超因工作結緣。（衛視中文台提供）

游安順、李國超當年拍電視劇《大兵日記》而認識，當時游安順剛拍完侯孝賢導演的電影《童年往事》，首次轉到電視發展，拍第一場戲金鰲勳導演還特地把李國超叫來看，要他看未來搭檔演技如何，李國超看完搖頭說：「好像沒什麼表情，沒那麼活潑。」但戲中李國超、游安順還有黃舒駿三人的戲走得很近，加上外出拍戲兩人住一起，因此培養出好感情。

(中時 )