有「影壇第一美人」之稱的林青霞，即便退出影壇多年，仍是不人心中的女神，巔峰時期的顏值常被拿出來討論，近日微博流傳一組林青霞青澀時期的修復照片，靈動的大眼和小巧臉蛋，讓網友們重溫女神的顏值巔峰，掀起熱烈討論，不少人都直呼真是太美了。

林青霞剛入行的純天然美貌就令人為之驚艷，沒有多餘的濃妝塗抹，五官清秀立體，一雙濃眉大眼更是讓多少影迷魂牽夢縈，當年才20歲出頭的她充滿青澀感，也因如此多了份純真美好，在沒有修圖的七十年代和八十年代，林青霞卻是零死角，怎麼拍都好看。

林青霞青澀時期的氣質清新。(圖/翻攝自微博)

林青霞的氣質什麼都造型都可以駕馭。(圖/翻攝自微博)

且林青霞的氣質脫俗，無論是帥氣還是柔美的風格，都可以完美駕馭，不少大導演編劇都曾拜倒在林青霞的石榴裙底下，連知名導演徐克都曾說過，「像林青霞這樣的美女大概50年才能出一個。」金庸也曾公開表示，「青霞的美，是無人可匹敵的」。

林青霞的顏值巔峰讓不少人為之著迷。(圖/翻攝自微博)

這組圖在微博瘋傳，網友們都忍不住讚嘆女神的美，一致留言激推，「老天都不能複刻的美，獨一無二」、「純天然的就是好看。」、「她定義了我的世界裡美的概念，影響了我一生的審美眼光，決定了我的選美標準」、「那個年代的純天然美女，真好看！有自己的特色！」、「就這個時候最漂亮」。

(中時新聞網)