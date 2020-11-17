台北一名有多項性侵前科的男子，今年5月某日凌晨騎機車在路上，發現一名女子身穿短褲、露出長腿，便起了色心，他先一路尾隨，等到對方騎到人少路段時，他就以機車將對方逼停在路邊，一手拉扯短褲，一手伸進短褲內「狂撈」。法院認為他性別平權觀念偏差，對刑罰的反應力薄弱，二審加重改判10個月。

該男在當兵期間就因為闖入民宅、持刀猥褻女子、詐欺等多項罪名遭起訴，被判刑14年，2019年出獄後仍不知悔改，去年5月在台北市文山區搭訕女子，之後陪對方到永和橫移門外練習騎機車，又企圖性侵，被對方踹下體逃逸，目前已經被檢方起訴，由新北地院審理中。

而該男今年5月在路邊發現長腿正妹穿著短褲，他見正妹不熟路況，停在路邊操作導航系統，他就迴轉到正妹車後，打算到人少處伺機猥褻，他一路尾隨，等到正妹騎到新店區人少路段時，就以機車將正妹逼停路邊，大膽伸手拉扯正妹短褲，並將另一隻手伸進短褲內狂撈。

正妹當下放聲大叫，該男擔心被路人發現才拔腿逃跑，事後正妹報警，檢警逮捕該男後依「強制猥褻罪」提起公訴。法院一審判8月刑期，但二審法院認為他才因性侵犯罪遭判刑定讞執行完畢，5年內又犯案，顯見性別平權觀念甚為偏差，對刑罰的反應力亦屬薄弱，應加重刑度改判10月。可上訴。

(中時新聞網)