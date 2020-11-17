今（17日）中午用餐時段，海山總店店外人潮絡繹不絕，平均約需等待20分鐘。（葉書宏攝）

行政院前發言人丁怡銘誤指台北市牛肉麵節冠軍「皇家傳承」使用萊劑美牛引發風波，最後請辭下台；丁下台後又衍生「皇家傳承」父子鼓勵簡訊不同步爭議，媒體人周玉蔻16日在臉書揚言拒吃。不過今（17日）中午用餐時段，海山總店店外人潮絡繹不絕，平均要等20分鐘。

周玉蔻16日在臉書指出，「什麼冠軍牛肉麵啊，這一波吵鬧聲中唯一大賺白賺的受益者，一個小老闆居然還在那裡落井下石！不厚道！」

周玉蔻說，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，藍營和柯黨趁機踢幾腳也就罷了，綠營裡好些個繼續傷囗上灑鹽的，就不必了吧！拒吃「皇家」牛肉麵！她還特別提到，牛肉麵好吃標準太多了，光是萊劑0.001（不也是萊劑牛嗎）就了不起？也太廉價了吧！

記者今（17日）用餐時段前往海山總店，店外人潮仍相當多。「皇家傳承」副總經理陳宏銘說，用餐時段人潮仍相當多，平均現場候位須等待約20分鐘。

(中時 )