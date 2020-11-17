台鐵除售對號座車票外，另也有提供站票，而台鐵又常常一位難求，因此不少人會選擇購買站票。不過，有網友在網路抱怨表示，光是擠上車就花了很多時間，從門口到通道都被站滿，讓他不滿大罵「一直搞不懂為什麼火車要發售站票」。

這名男大生於《Dcard》發文指出，一直很不能理解為何台鐵要售站票，就以安全層面來說，火車上站著的安全行得不到保證，在高速行駛下，若前放有任何意外，導致緊急煞車，或發生出軌而翻車，這些站的一定是先出事的。接著他進一步表示，台鐵真的是超級容易誤點，再加上台灣人不禮讓下車乘客外，最大原因就通道都被人給塞滿了。

原PO表示，兩個禮拜前就訂好台鐵對號入座票，而他的座位就位於車廂的正中間靠走道，而門口到通道偏偏又擠滿的站著人群，由於不少民眾在通勤時都戴著耳機，因此他通過人群時，花上不少時間，好不容易到了買的座位時，卻又發現有人坐了自己買的座位，又裝死叫不醒，種種情況已讓他怒火中燒。

本以為就此可以好好舒服地一路到達目的地，卻被後方的站著民眾以手貼著他的頭；腳不斷地踩到他，讓他狂飆髒話怒罵「當搶到坐票的人都是智障？」乾脆加兩節站票廂好了。貼文曝光卻意外引發兩派網有戰翻，一部分網友分認同他的想法「就算賣站票，應該要像高鐵一樣，規定在某些車廂裡，不然就像原PO，根本干擾到座票人的權益」、「所以後來寧願多花點錢坐高鐵了...」、「所以我都搭高鐵，搭火車超不自在」、「感同身受，尤其手貼在我頭附近玩手機有夠X」。

另一派網友也點出原因認為「因為急著回家啊，可以買坐票誰不想買」、「笑死你就最好不要坐捷運跟區間車」、「悠遊卡一嗶就可以上車很方便」、「等你沒買到坐票的時候，就會懂了」、「客運問題少又便宜」、「對你來說站票跟垃圾一樣，對少數人來說是種幸運好嗎」。

(中時新聞網)