近日台大、淡江、成大及台北海洋科技大學均發生輕生事件，造成社會震驚。台灣哲學諮商學會理事長、華梵大學哲學系兼任副教授呂健吉表示，學生遇到困難時最需要的是陪伴及傾聽，要避免再發生憾事，大學強化導師功能比增加輔導中心人力更重要。

呂健吉表示，台灣學生在高中以前只要面對考試及家庭問題，但進到大學以後，可能還有感情、課業、未來就業及人際關係等方面壓力，他們解決問題能力又來不及培養好，因此在某個時間點（如期中考期間）就會引燃，發生遺憾。

為防範學生發生意外，現在許多大學加強輔導室心理諮商人力，但呂健吉認為，強化導師功能更重要。學生面對困難時，那1、2小時時常是關鍵，向輔導室預約心理諮商可能會緩不濟急，但如果可以立即找到導師傾訴，或許就可以避免憾事發生。

呂健吉表示，台灣許多大學老師過於專注在自己研究，甚至上完課就跑掉，而忽略了與學生互動。事實上，大學導師不見得需要有心理輔導方面的專業，只要能在學生需要時適時傾聽，就可以減少悲劇發生。導師的電話和LINE應該讓學生知道，或建立一個班上學生的LINE群組，讓學生有問題時可以隨時找到老師來協助解決。

「對台灣學生來說，要走進學校輔導室進行心理諮商並不容易，但走進導師室則很簡單。」呂健吉說，他以前擔任大學導師時，辦公室的門都是開的，學生隨時可以來找他，他也從中瞭解到班上其他學生的狀況，並給予需要的學生適度關懷。因此，他認為，大學要避免發生憾事，導師比心理輔導師更重要。

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