最近全台發生多起大學生尋短事件，台北市議員王鴻薇要求政府應嚴肅處理不可輕忽，台北市長柯文哲17日在接受市政總質詢時表示，發現大學在社會安全網裡是個破洞，近期會找北市31所大學校長，建立聯繫管道，說明市府能提供的服務。

根據台北市自殺防治中心的統計數據，近5年的青少年自殺率從2015年每10萬人4.3件，到去年上升到10.6件，短短5年內飆升2倍以上。而以青少年自殺通報案件數，從2015年671件，到去年的1518件，也是飆升了2倍以上。

王鴻薇指出，去年6月「自殺防治法」擴大守門人策略，問題是擴大通報但死亡人數卻是增加，這很諷刺，沒想到更多悲劇發生了。

王鴻薇還說，很多學生意識到應該去求助，政大學生想預約諮商卻像是買演唱會門票一樣，根本預約不到，學校諮商心理師預約到爆滿，但台北市各社區有心理諮商資源，又很平價，她後來找到北市各行政區都有社區諮商門診，健康中心也有，只需50元掛號費，30分鐘200元，算是平價心理諮商，讓人很心痛的事件後，北市應該如何透過心理諮商資源幫助年輕人？

對此，柯文哲回應，社會安全網從幾年前開始建立，發現對自殺比較沒有效，因為里長會通報的傷人、自傷是外顯性的，可是自殺的人不會出來亂，安全網抓不太到。

柯文哲說，現在擬訂幾個措施，包括由教育局安排國小到高中班導師、學校輔導老師，請聯合醫院和輔導老師建立轉診機制，但後送系統漏掉大學，是一個破洞，會再把北市31個大學校長找來。

北市副市長蔡炳坤補充說明，總質結束後將找大學校長，一起建立聯繫管道，並說明市府可提供什麼服務，邀大學進各區社安網。

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