台中市副市長黃國榮表示，基於民意與整體大眾運輸發展考量，市府決定自明年1月1日起開始推行「市民限定」。（盧金足攝）

台中市交通局副局長陳育正專案報告「台中市『新』公車優惠政策綁卡推動情形」。（盧金足攝）

台中雙十公車優惠新制明年元旦上路，台中市民、新住民配偶及台中就學的外縣市學生，持續享有10公里免費、超過10公里車資上限10元優惠。交通局17日在市政會議專案報告，台中市「新」公車優惠政策，為便利學生綁定交通卡，12月起巡迴各校提供綁卡服務；6至12歲國小學童可申請兒童卡，校園巡迴期間將透過學校發放兒童卡。

台中市府17日舉辦市政會議，由交通局副局長陳育正專案報告「台中市『新』公車優惠政策綁卡推動情形」。

副市長黃國榮表示，不論台中或其他縣市市民，都已習慣到台中搭乘免費公車，雙十公車政策相當成功，搭乘大眾運輸的人數增長至數倍以上，有許多議員、民眾也反映應限定市民，基於民意與整體大眾運輸發展考量，市府決定自明年1月1日起開始推行「市民限定」。

黃國榮表示，自12月1日開始，符合資格的台中市民、新住民配偶及台中就學的外縣市學生，平日上班時間可到陽明、新市政大樓、29區公所、戶政事務所申請綁卡，上班時間以外則可到6處捷運車站（松竹、文心中清、市政府、文心森林公園、大慶、烏日）及全市26處圖書館申請綁卡，假日再增加3處圖書館（新社、外埔、石岡）。

市府11月30日前會完成各綁卡地點人員教育訓練及設備裝設，12月1日將開放一般民眾綁卡，開始進行校園巡迴綁卡至12月31日，國、高中生由學生家長填寫「學生資料匯入台中市政府卡務系統家長授權書」，學校彙整資料匯入卡務系統後，校園巡迴時學生攜卡綁定即完成申請。

陳育正說，6至12歲兒童可申請兒童卡，透過校園巡迴期間由學校發放，若未申請兒童卡，孩童家長仍可自備半票卡前往各申請地點辦理綁卡，至於65歲以上長輩使用敬老愛心卡免經綁定即可享雙十公車新制優惠；而非市民持電子票證搭乘公車，全票僅扣15元，即享5元優惠，後續將再依實際搭乘距離於下車時扣款。

符合資格者須上網填寫申請表或到現場填寫紙本資料，攜帶國民身分證等應備證件及電子票證，如悠遊卡、一卡通、愛金卡，前往全市95處申請地點綁卡。

(中時 )