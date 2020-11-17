台股連日衝高，資金熱浪重返科技股，5G題材成為買盤追捧關鍵，元大未來關鍵科技ETF（00876）17日盤中一度攻抵24元整數大關，終場收在23.83元，連兩日創歷史新高。

元大未來關鍵科技ETF最新公布規模約70億元，為目前台灣規模最大的5G ETF，且從7月7日掛牌以來，約四個多月上漲幅度近20％，16日淨值達23.99元，與發行價20元相比，成長19.95％，同步改寫歷史新高紀錄。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，當「5G」新科技成為趨勢，備受市場看好之時，也將吸引國際資金搶先進駐，5G主題將成為2021年投資界新寵已無庸置疑，根據IHS Markit估計，預期全球5G相關產業鏈總產值將於2035年來到新台幣400兆元，而國際間5G投資金額也將水漲船高，5G相關投資商品勢必將成為新一代的資金吸引機。

全球主題投資雖掀起新革命，但在創新科技的大趨勢下，傳統的依照產業分類的主題投資方式，已不符合趨勢及環境的變化，投資人難以快速辨別與掌握真正具有5G核心發展價值的企業，因此近年來有助投資人降低投資門檻、輕鬆掌握投資主題的5G ETF快速崛起。

(工商 )