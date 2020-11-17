每年第四季歐美的感恩、聖誕、新年消費商機，到大陸雙十一、華人農曆年節，到印度的排燈節後、結婚旺季，全球擁有不同消費題材，包括電子與相關消費類股可望最受惠，以出口歐美國家以及本身帶內需消費相關題材的新興亞股表現更是可期。

投信法人表示，年底在歐美消費需求旺季，加上亞洲市場有農曆年及年底同樣是消費旺季的加持，股市往往都有不錯的表現，建議投資人不妨布局包括印度、東協在內的新興亞股基金。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，中長期而言，以東協國家來看，在央行貨幣政策支撐，市場資金環境寬鬆，加上東協國家經商環境持續改善，中美貿易爭端也促使全球部分供應鏈轉移至東協市場之下，有助支撐東協股市，因此後續表現仍未看淡。

展望後市，東南亞各國央行及財政部仍將運用貨幣政策及財政政策來刺激經濟，經濟將逐漸走出谷底，跌深的循環性行業將有機會反彈。

群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度疫情近期大幅趨緩，總經數據持續改善，第二季財報數字整體優於預期，在三大利多支持下，印度股市近期創下新高。

按照印度傳統，每年10月到12月是結婚旺季，統計2000年至2019年，每年11月到12月印度股市的平均表現來看報酬率達5.33％，顯示出印股在消費旺季期間表現出色，現階段正是布局的好時機。

印度在經濟數據基本面佳，加上第四季是印股旺季下，後市持續看好。

(工商 )