美國總統當選人拜登周一主辦一場聯合會議，與會者包括各大工會領袖，以及主要科技、零售與汽車公司執行長。

通用汽車執行長芭拉（Mary Barra）、微軟總裁暨執行長納德拉（Satya Nadella）、Target百貨董事長暨執行長康奈爾（Brian Cornell）與Gap執行長席格爾（Sonia Syngal）均出席這場線上虛擬會議。

拜登向在場的企業高層表示：「我要你們知道，我是一個『工會人』（union guy）」。但他也表示，這不代表自己「反企業」。

拜登表示，在其執政下，工會將擁有更大的權力。他並表示，希望美國能實施全國統一的15美元最低時薪政策。

參與會議的勞團領袖，包括美國勞工聯合會和產業工會聯合會 （AFL-CIO）主席川卡（Richard Trumka）、服務業雇員國際工會 （Service Employees International Union）總裁亨利（Mary Kay Henry），以及全美汽車工人聯合會 （United Auto Workers）總裁甘布爾（Rory Gamble）等人。

這是拜登以總統當選人身份第一次正式召集企業與勞團領導人，以討論經濟復甦議題。拜登表示：「我期待聽取各位的想法，對疫情與安全重返工作的首要之務為何？」。此外，他並呼籲國會盡快通過新一輪新冠紓困方案。

(時報資訊)