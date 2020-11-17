誠品生活(2926)今天公布2021年展店計畫，宣布進軍東南亞，在「吉隆坡金三角」武吉免登商圈「The Starhill」開展馬來西亞首家據點，並與長期支持華文教育的YTL楊忠禮集團(YTL Corporation Berhad)合作，邁出與東南亞跨文化交流的第一步，預計2022年開幕。

YTL楊忠禮集團與台灣淵源深厚，創辦人楊忠禮受封「丹斯里拿督斯里」是南洋四大金門移民商族代表之一。集團事業版圖遍及歐亞澳各大洲，橫跨營建、地產開發、零售、飯店旅遊，除了推廣公益、定期捐款挹注金門大學、提供彰化師範大學獎學金，也積極鼓勵馬國青年來台就學。

誠品生活前進馬來西亞著眼幾大因素，從觀光交流來看，馬來西亞來台觀光客，連續10年居東南亞各國之冠；從人口來看，馬國人口中位數年齡29歲，且族群多元，華人為第二大民族，並重視中華文華語華文教育，簡繁字並用。

誠品董事長吳旻潔表示，誠品與來自金門的楊忠禮家族攜手共創東南亞首家實體文化場域，是對疫情後大馬的城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業，實際展現的高度重視與具體投資作為。

誠品生活首次進軍東南亞，選址國際化城市吉隆坡市中心，所在地區可比擬台北市信義區，被稱為「吉隆坡金三角」的武吉免登商圈，進駐複合式商場The Starhill，期許融合閱讀、音樂、設計工藝與生活風格品牌、主題餐飲、咖啡、各國風格文具、特色手作等精彩內容，攜手台灣與大馬文化創意品牌展現豐沛創作能量。

(時報資訊)