彰化市長林世賢（右）邀請大家11月21日晚上7時，來到南瑤宮欣賞由薪傳獎得主黃文郎（右）搬演的《媽祖與龍王》布袋戲。（謝瓊雲攝）

彰化市南瑤宮廟埕廣場將有好戲上演！彰化市長林世賢表示，11月21日本周六晚間7點，將有請黃海岱長孫、薪傳獎大師得主黃文郎，前來演出《海神傳說～媽祖與龍王》戲碼，歡迎大小布袋戲迷，扶老攜幼一起來廟埕看熱鬧！

林世賢市長17日「報好康」表示，將由薪傳獎得主黃文郎率領的五洲園掌中劇團負責，希望傳承布袋戲文化，藉由媽祖與龍王的故事，吸引大小朋友參與，回味美好童年，傳遞媽祖慈悲大愛！

林世賢說，布袋戲是許多人生活中的集體記憶，幾乎是從小看布袋戲長大的，21日邀請到五洲園劇團來到南瑤宮廟埕前演出別具意義，盼讓更多年輕人接觸布袋戲演出，也藉此發揚媽祖精神，精采的演出呼籲民眾千萬別錯過。

已故國寶級木偶大師黃海岱創立五洲園掌中劇團，目前由第3代傳人黃文郎接掌，此次受邀至南瑤宮演出布袋戲，故事大綱主要敘述媽祖護佑先民勇渡黑水溝來台開墾；龍王住在龍宮中，掌管海洋一切事物，媽祖是海上女神，龍王心生不滿，指揮蝦兵蟹將，放出海妖興風作浪，過程曲折離奇，情節扣人心弦。

這次五洲園劇團為創新南瑤宮笨港進香文化，特地將媽祖故事以布袋戲的角度加以詮釋，將媽祖慈悲形象融合於木偶，希望以生動有趣的演出，吸引年輕人的目光。

(中時 )