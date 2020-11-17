國際各國近日紛紛傳出新冠疫情新增確診數爆增，為防範冬季時間新冠肺炎捲土重來，太平警分局持續針對防疫重點不斷滾動式調整，日前「台灣國際生醫股份有限公司」執行長邱正國有感警方在防疫的用心，17日上午特別捐贈分局1台人工智慧(AI)體溫顯像儀，讓進出分局的同仁或洽公民眾能在防疫工作上多一份利器，確保健康無虞。

有鑑於警察機關是提供民眾服務的重要樞紐，若有群聚感染發生則可能形成服務中斷，造成民眾生活上的極大不便，治安亦可能亮起紅燈。日前「台灣國際生醫股份有限公司」執行長邱正國主動提出捐贈1台市價10多萬元「高效能人工智慧(AI)熱顯像儀」給太平警分局做為回饋地方之心意，17日上午在分局大門舉行捐贈儀式，由分局長賈立民及全體幹部一同接受捐贈，希望藉由科學器材的設置，減輕警察的工作壓力，快速偵測隔離體溫異常的進出員工與洽公民眾，降低感染新冠肺炎風險，讓警方多一份防疫利器。

賈立民感謝邱正國對警方的付出，熱心協助防疫工作，透過這台熱顯像儀，可以準確偵測進入人員之體溫，減少逐一量測體溫的等待時間，避免與民眾近距離接觸風險，提升防疫效率，讓執勤同仁能夠更專心於機關安全維護工作，做好防疫工作。

(中時 )