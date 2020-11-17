親子同遊大湖，享受草莓採果樂趣。（大湖地區農會提供／巫靜婷苗栗傳真）

草莓季即將開跑，今年氣候穩定加上大湖地區日夜溫差大，第一期草莓搶先上市，大湖地區農會推廣部主任胡智郎指出，今年以香水品種為主，一期果價格每台斤約400元至450元，與去年差異不大，目前僅部分果園開放採果，歡迎民眾事先向農會推廣部洽詢果園名單，以免撲空。

苗栗縣大湖鄉種植草莓面積約450公頃，品種包含香水、美姬與豐香，胡智郎表示，今年天氣穩定、日夜溫差大，草莓發育情況良好，較往年提早10至15天可採收，部分觀光果園已開放採果，鮮果品質不錯、少見爛果情形，產量與價格與去年同期差不多。

胡智郎說，雖然部分觀光果園已開放採果，但外地遊客不熟悉大湖環境，就怕一路走走停停還不一定找得到能採果的果園，農會提供果園名單諮詢服務，民眾可事前向果園主人詢問或撥打037－993232推廣部諮詢，預計12月初盛產期間辦理開園活動，屆時台3線沿線觀光果園普遍都有得採。

為了加強行銷草莓，大湖地區農會將於明年2月6日辦理第7屆草莓路跑活動，即日起至12月16日開放網路報名，有全馬、半馬、健跑、休閒等4個組別，廣邀全國喜愛路跑的鄉親報名參加，農會表示，補給品將充分運用草莓製作限定商品，不僅在外面吃不到，沿途還能欣賞草莓園風光。

(中時 )