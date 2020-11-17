雖然民主黨總統當選人拜登一度稱大陸為競爭對手，但外界普遍評估明年將上任的拜登政府，仍繼續維持當前的對陸強硬路線。不過，素有美國「外交教父」的前國務卿季辛吉表示，川普政府這4年與陸摩擦不斷，升級為軍事衝突機率大幅上升，呼籲拜登政府盡快修復與北京之間的聯繫，否則兩國否爆發第一次世界大戰規模的戰爭。

曾任美國務卿的季辛吉，曾在1972年替年總統尼克森訪陸鋪路。

據美媒報導，曾替美前總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪陸鋪路的季辛吉（Henry Kissinger）表示，除非美陸有某種合作行動，否則世界將逐步走向如同第一次大戰等級的大規模衝突，加上軍事科技更為先進，讓衝突一旦爆發更難以掌控。他也表示，當前美中各自以對立態度執行外交政策，隨著對立增加將導致某種危機爆發，讓對立言論轉化成軍事衝突。

季辛吉表示，當今美陸共同都受到正肆虐全球的新冠病毒威脅，拜登政府自明年1月20日上任後，華府與北京可藉此作為政治對話的開端，「如果把新冠疫情看成是一個警訊，但在當前實際上仍是由各國分別處理之；但就長久的解決之道，應該還是要建立在某種全球共識上」。

至於川普政府對北京的強硬姿態，季辛吉認為在川普政府早期，有必要替美國人所關切的全球經濟不平衡的發展而發生，但到了後期他比較偏好採取不同的途徑，特別是美中關係近年轉向惡化並走向新冷戰，雙邊都應該同意「不論有什麼衝突，彼此都不會訴諸武力」；此外，美中可以聯手建立由拜登與中國大陸國家主席習近平所共同信任的領導人所組成的國際體系，藉此讓各國之家保持聯繫。

對於未來美中關係，季辛吉也表示此問題仍未主導未來拜登政府的外交政策議程，如5G等讓兩國陷入緊繃問題有望見緩，不過就香港問題與人權問題上，兩國分歧仍存，「但雙邊都須留意到彼此有敏感問題，除非等到雙邊關係可能件展、敏感度降至一定程度之後再來處理，並不需要急著解決」。

(中時新聞網)