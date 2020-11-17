高鐵嘉義站長毛家鵬（中）高鐵公司期待藉由這次的機緣，為長輩們營造幸福的記憶。（弘道基金會提供／張毓翎嘉義傳真）

為善盡企業社會責任，高鐵嘉義站幫助「弘道老人福利基金會港墘失智據點」的失智長輩，實現搭高鐵到港都的溫馨旅程，17日高鐵嘉義站長毛家鵬親自前往據點，致贈30張嘉義到高雄的來回車票，讓長輩11月19日搭高鐵來趟港都遊，留下美好回憶。

嘉義縣許多偏鄉長輩平時缺少晚輩的陪伴，且沒太多機會出遊；78歲獨居的林姓阿嬤，脊椎曾開過刀導致行動不便，現在行走須靠輔具協助，聽到左鄰右舍說出外遊玩的趣事時，相當羨慕。

另外在港墘失智據點裡，還有一位高齡82歲的劉姓阿嬤，因患有多重慢性病及輕微失智，自從罹患失智症與身體退化後，多年未到外地遊玩，更從未搭過高鐵。

弘道老人福利基金會東石社服中心組長楊惠淳表示，當長輩們得知有機會搭高鐵到高雄時，欣賞著名的美麗島車站，興奮之情溢於言表，很感謝台灣高鐵安排這次的圓夢之旅，幫助這群長輩走出戶外，增添生活趣味。

為表示對高鐵公司的感謝，弘道基金會今日舉辦贈票儀式，除回贈高鐵公司感謝狀，失智長輩與家屬更帶來一段熱情的樂器表演，而30張嘉義到高雄的來回車票，由弘道老人福利基金會東石社服中心楊惠淳組長代表收下。

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，台灣已邁入高齡社會，長者照護是重要的課題，高鐵公司期待藉由這次的機緣，為長輩們營造幸福的記憶，並同時盼能拋磚引玉，將愛心與溫暖散撥到社會每一個需要的角落。

(中時 )