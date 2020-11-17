國際生技大廠輝瑞、莫德納（Moderna）相繼宣布好消息，但國人最快何時可以打到新冠肺炎疫苗？對此中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，指揮中心已經編列就是編列115.5億元經費，目標就是要購買到每劑要價約700元台幣，約可購買1500萬劑疫苗來計算，最快明年中後，民眾就可以施打到國際的新冠疫苗。

美國研發中的莫德納（Moderna）新冠疫苗昨天宣布第三階段試驗初步數據顯示，疫苗在預防Covid-19方面有效性超過94％。而外電報導，美國、加拿大都已經購買了一億劑，台灣要買到的機會可能不大。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，目前其實整個全球疫苗都是在臨床試驗階段，連最近有好消息的ＢＮＴ和Moderna都在第三期，候選疫苗眾多，不會單一押寶，還是先向COVAX購買。

至於指揮中心會向國際購買多少疫苗？莊人祥說，目前就是編列115.5億元經費，換算下來，就是總共預計購買1500萬劑的新冠肺炎疫苗，換算每季要價700元台幣去計算，他還說，價格可能比700元更低。

莊人祥也表示，有關Moderna這支疫苗，仍要看它何時可以通過臨床試驗，而這疫苗和ＢＮＴ相比，冷鏈、冷藏上比較有利，Moderna冷藏溫度需要零下20度，但可以在普通冰箱存放二到三天，對於儲存比較有利，這是中間選項部分，因此會去努力爭取。

莊人祥也強調，目前Moderna雖不在COVAX釋出的首波候選名單，會不會進入第二波指揮中心也沒有把握，但是今年八、九月時，我們曾和Ｍ聯繫過，也有直接的管道，未來是否有其他代理的廠商，「有任何的管道我們都會去嘗試。」

(中時 )